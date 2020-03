De Amerikaanse centrale bank stelt meer geld beschikbaar om de paniek op de financiële markten over onder meer het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden. De Federal Reserve, die vorige week al met een noodrenteverlaging kwam, verhoogt deze week de omvang van zijn geldinjecties voor de korte termijn.

In navolging van de beurzen in Azië en Europa, heeft ook Wall Street maandag de handel met zware verliezen geopend. De aandelenmarkten verloren 7 procent en de handel werd daarom voor een kwartier stilgelegd. Het is de eerste keer sinds 2008 dat dit gebeurt. De automatische stillegging moet ervoor zorgen dat de forse verliezen afgeremd worden.

Net als in Europa en Azië reageerden beleggers op de daling van de olieprijs met ruim 20 procent nadat Saudi-Arabië plotseling het mes in de prijzen had gezet en aankondigde de productie in april te gaan verhogen. Op de financiële markten heerst angst voor een prijzenoorlog op oliegebied. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus, dat in steeds meer landen om zich heen grijpt, scherp in de gaten gehouden. De Dow-Jonesindex kelderde in de eerste minuten 7 procent tot 24.063 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 6,9 procent lager gezet op 2.768 punten en techbeurs Nasdaq verloor 6,8 procent op 7.991 punten.

De Fed ziet veel druk op de obligatiemarkten, onder meer doordat veel bedrijven noodmaatregelen treffen om met het coronavirus om te gaan. Daarnaast kan een tekort aan liquiditeit, de smeerolie van het financiële systeem, tot een neerwaartse spiraal leiden op de aandelenbeurzen.

De Amerikaanse centrale bank pompt deze week minimaal 150 miljard dollar in de markt via zogeheten dagtermijndeposito's, die bestemd zijn voor banken. Vorige week was de centrale bank nog bereid om via die operaties 100 miljard dollar te verschaffen. De tweewekelijkse termijndeposito's worden verdubbeld tot 45 miljard dollar.

De maatregel geldt al zeker tot 12 maart.

