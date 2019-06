De algemene vergadering van Nyrstar ging dinsdag door, zoals gepland, maar de aandeelhouders konden op bevel van de rechter niet stemmen over de jaarrekening, de kwijting en de verloning van de bestuurders. De aandeelhouders konden wel vragen stellen. De antwoorden? 'Ontwijkend', vinden de misnoegde minderheidsaandeelhouders. De handel in het aandeel bleef ook woensdag opgeschort.

Maandag konden de minderheidsaandeelhouders van Nyrstar via de rechtbank afdwingen dat niet enkel de stemming over de jaarrekening zou worden uitgesteld, maar ook de stemming over de kwijting en de verloning van de bestuurders. De rechter had ook bevolen dat de zinkgroep inzicht moest geven in de geldstromen van de voorbije jaren tussen hoofdaandeelhouder Trafigura en Nyrstar.

Pro memorie: de toezichthouder FSMA had vorige week de kleine aandeelhouders aanbevolen om de jaarrekening niet goed te keuren, omdat de zinkgroep onvoldoende informatie had verstrekt. De FSMA ging over tot die ongeziene waarschuwing voor de aandeelhouders, omdat hun aanbevelingen aan het adres van de raad van bestuur tot dan op een koude steen vielen.

De FSMA had aanbevolen om de nodige informatie ter beschikking te stellen van de aandeelhouders over de voorwaarden van de reddingsoperatie van 15 april, waarbij de minderheidsaandeelhouders quasi onteigend werden, en de stemming over de jaarrekening vijf weken uit te stellen.

Uiteindelijk zette Nyrstar vorige week - een uur na de deadline voor het indienen van schriftelijke vragen voor de algemene vergadering - een aantal documenten online, waarin aandeelhouders onder meer de geschatte waardering van Nyrstar voor en na de schuldherschikking konden terugvinden.

Dinsdag verzamelden enkele tientallen minderheidsaandeelhouders om hun ongenoegen te uiten op de algemene vergadering over de gang van zaken. Die algemene vergadering zou uiteindelijk van 11 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag duren. Het was een ware uitputtingsslag voor de tientallen aandeelhouders die er hun beklag kwamen doen over de gang van zaken. "Er was geen airco in de zaal. Er werd geen drankje aangeboden aan de aanwezigen", zegt aandeelhouder Kris Vansanten, die speciaal voor deze algemene vergadering zijn agenda leeg maakte.

Vansanten kaartte op de vergadering aan dat, behalve de Australische overheid, enkel Trafigura als winnaar uit de bus komt. "Alle betrokken partijen verliezen geld, behalve één. De obligatiehouders hebben ingestemd met een schuldherschikking, waardoor ze de helft van hun geld kwijt zijn. De obligatiehouders vreesden natuurlijk dat ze zonder deze deal met Trafigura geen cent meer zouden terug zien van het geld dat ze hadden geleend. De minderheidsaandeelhouders zijn zo goed als hun volledige inleg kwijt."

Op de vele schriftelijke en mondelinge vragen kregen de aandeelhouders vooral "ontwijkende antwoorden" van Martyn Konig, de voorzitter van de raad van bestuur. "Er werd veel van hetzelfde herhaald."

Laurent Arnauts, die samen met zijn medevennoot Robert Wtterwulghe de belangen van een groep minderheidsaandeelhouders verdedigt, liet gisteren vanop de vergadering weten dat Nyrstar de beschikking van de Ondernemingsrechtbank enkel naar de letter en niet naar de geest opvolgde. "Er liggen drie mappen met de informatie ter inzage, maar de aandeelhouders moesten die ter plaatse raadplegen. Het gaat om 1500 pagina's. De aandeelhouders moesten kiezen tussen het doorbladeren van die map of het luisteren naar de antwoorden van de bestuurders op hun vragen", liet Arnauts gisterenmiddag weten.

Volgens Vansanten draaiden de bestuurders later op de namiddag nog bij. "Ze hebben beloofd dat de aandeelhouders die informatie ook nog later zouden kunnen raadplegen. Er is ten minste al een dialoog op gang gekomen", zegt Vansanten. "Dat is positief." Nyrstar zal sowieso een nieuwe algemene vergadering moeten organiseren. Arnauts sluit niet uit dat er nog verdere juridische stappen worden ondernomen, als Nyrstar niet goed communiceert met de aandeelhouders in de aanloop naar de nieuwe algemene vergadering.

Dinsdagochtend legde de toezichthouder FSMA de handel in het aandeel Nyrstar stil in de aanloop naar de algemene vergadering. "De notering wordt geschorst, in afwachting van de publicatie van een persbericht", liet FSMA weten. Zo'n persbericht kwam er voorlopig nog niet. Op woensdagochtend werd de handel nog niet hernomen. In principe moet de zinkgroep alle koersgevoelige informatie die gedeeld werd met de aandeelhouders op de algemene vergadering van dinsdag ook op zijn website publiceren.