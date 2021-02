Het aandeel van Proximus verliest fors op de beurs doordat het telecombedrijf verwacht dit jaar minder winst te boeken dan vorig jaar. Volgens CEO Guillaume Boutin hebben sommige analisten geen rekening gehouden met bepaalde kosten bij de migratie van klanten van de koperlijnen naar de snellere glasvezelkabel.

Boutin probeerde tijdens de persconferentie over de jaarresultaten de blik van de beleggers weer naar de langere termijn te richten. Proximus is fors aan het investeren in een nieuw netwerk, dat veel geld kost. Maar, zo benadrukte de CEO, 'we creëren aanzienlijke toekomstige waarde'.

Nu heeft die transitiefase een impact op de operationele kosten, 'misschien onderschat door bepaalde financiële analisten', maar vanaf 2022 belooft Boutin opnieuw groei. 'We hebben dat altijd duidelijk zo gezegd, en we bevestigen die ambitie nu opnieuw', klonk het.

'We zijn de juiste dingen aan het doen. We voeren de aangekondigde strategie uit', zei Boutin. 'Bepaalde beleggers vragen zich misschien af hoe het zit met het dividend. Gaan ze dat wel allemaal tegelijk kunnen, investeren in fiber, een IT-transformatie doorvoeren, de klantenbasis versterken door de migratie naar fiber, én ook nog een dividend betalen? Het antwoord is: ja, we kunnen dat. We hebben een extreem gezonde balans', aldus de CEO.

Boutin wil verder diversifiëren, zei hij ook. In het klassieke telecomaanbod wordt de 'multimerkenstrategie' binnenkort uitgebreid. Proximus biedt onder eigen naam al telecombundels aan, maar heeft met Scarlet ook een lowcostmerk voor consumenten die geen toeters en bellen willen. Als de mededingingsautoriteit groen licht geeft, Boutin hoopt eind mei of eind juni, komt daar via een overname nog Mobile Vikings bij.

Maar Proximus gaat ook breder dan de traditionele telecomdiensten. De vorig jaar aangekondigde 'neobank' die Proximus samen met Belfius ontwikkelt, komt er wellicht in de zomer. 'Maar we broeden op nog andere dingen', zei Boutin. Hij had het over 'smart buildings' en toepassingen in de gezondheidszorg. Proximus hoopt een alternatief te bieden voor diensten waarmee grote techbedrijven nu scoren.

