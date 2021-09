HelloFresh, Zalando en het in België minder bekende Sartorius krijgen samen met zeven andere nieuwkomers binnenkort een zitje in de index met de grootste veertig Duitse beursgenoteerde bedrijven. Het drietal dankt het DAX-zitje voor een groot deel aan de pandemie.

De Duitse DAX-index bevat vanaf 20 september veertig in plaats van dertig leden. Die uitbreiding moet de index aantrekkelijker maken voor indexbeleggers. Er werd al langer over een uitbreiding nagedacht, maar het Wirecard-schandaal zou de beursuitbater Deutsche Börse over de streep gehaald hebben. Als beleggers hun eieren in verschillende mandjes leggen, is er namelijk minder risico dat ze veel geld verliezen met één slechte - of in het geval van Wirecard een frauduleuze - belegging. Wirecard was lid van de DAX en ging vorig jaar failliet.

Behalve de bedrijfsomvang voegt Deutsche Börse nieuwe criteria toe rond winstgevendheid voor mogelijk nieuwe indexleden. De DAX-30 bestaat sinds 1988 en bracht sindsdien jaarlijks gemiddeld 8,6 procent op. Een inleg van 1000 euro toen zou nu aangedikt zijn tot 15.887 euro. Als we de prestatie van de Duitse DAX vergelijken met de Belgische Bel-20, dan stellen we vast dat de DAX in tien jaar tijd 50 procent hoger noteert en de Bel-20 20 procent. Die vergelijking is echter niet eerlijk, omdat bij de berekening van de DAX de dividenden inbegrepen zijn, terwijl bij de Bel-20 de dividenden er iedere keer worden 'afgeknipt'.Er zijn verschillende beursgenoteerde fondsen, trackers of ETF's die de index schaduwen, zoals de Lyxor DAX UCITS ETF en de iShares Core DAX UCITS ETF. Die twee trackers bieden 'fysieke replicatie' aan. Dat wil zeggen dat ze ook daadwerkelijk in de onderliggende aandelen van de index beleggen, waarvan ze de prestaties repliceren. Tegen 20 september moeten fondsen die in de DAX beleggen aandelen van de nieuwkomers kopen. De intrede in de DAX lijkt vooral op Sartorius een effect te hebben. Het aandeel van de leverancier aan labo's steeg maandag 8 procent, na de bekendmaking van de tien nieuwe DAX-leden dit weekend. Over de voorbije vijf handelsdagen staat er winst van 20 procent op de teller bij Sartorius, dat mee profiteerde van het massale testen op het coronavirus dat een groot deel van de wereld platlegde.Naast Sartorius verwelkomt de DAX op 20 september Porsche (sportwagens), Puma (sportschoenen), Airbus (vliegtuigenbouwer), Symrise (smaak- en geurproducent), Qiagen (genetische testen), de coronawinnaars Zalando (onlinekleding) en HelloFresh (maaltijden aan huis) en Siemens Healthineers (gezondheidstechnologie). Ook Brenntag (chemieverdeler) komt bij de DAX.Brenntag is een sectorgenoot van Azelis. Azelis is het Antwerpse chemiebedrijf dat maandag zijn intention to float op Euronext Brussel de wereld heeft ingestuurd. Kleine beleggers kunnen evenwel niet inschrijven op de beursintroductie. Zij moeten wachten tot het bedrijf effectief op de beurs noteert, vooraleer ze het kunnen kopen.De Europese indexen zijn minder aantrekkelijk dan de Amerikaanse beursindexen, omdat de grote Amerikaanse aandelen vaak liquider zijn, omdat ze meer gediversifieerd zijn en omdat er veel technologiebedrijven inzitten die toekomstbestendig lijken. De DAX is en blijft een index met veel industriële bedrijven. Europa heeft minder in het oog springende en dominante technologiereuzen dan de Verenigde Staten om mee te pronken. Een neveneffect van de herschikking van de DAX is verder nog dat de Duitse midcap-index MDAX van zestig naar vijftig leden inkrimpt.