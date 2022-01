De beurzen in Europa kleuren maandag bloedrood. De Bel20-index in Brussel staat na de middag op een verlies van ruim 2,4 procent. Aanleiding zijn volgens analisten de geopolitieke spanningen rond Oekraïne en de aankomende vergadering van de Amerikaanse centrale bank. Daar wordt voor het eerst sinds 2018 een intrestverhoging verwacht.

Niet alleen in Brussel, ook elders in Europa stapelen de beursverliezen zich op. In Amsterdam, Parijs en Frankfurt staan de belangrijkste indices omstreeks 14.30 uur meer dan 2,5 procent in het rood.

Vooral de technologie- en vrijetijdsgerelateerde aandelen worden gedumpt. In de Bel20 zijn de grootste verliezen voor staalbedrijf Aperam (-7,4 procent), biotechbedrijf Galapagos (-5,7 procent) en chipmaker Melexis (-5,4 procent). Telecombedrijven houden wel goed stand: in de Bel20 kleurt alleen Proximus groen met een koerswinst van meer dan 2 procent.

'De Europese en Britse markt worden nog altijd gedomineerd door de angst voor rentestijgingen', zegt Joachim Klement van Liberum Capital aan het financiële persagentschap Bloomberg. 'Het lijkt nog iets te vroeg om te kopen, maar we verwachten wel dat de markten zullen herstellen na de meeting van de Federal Reserve deze week en die van de Bank of England in februari'.

