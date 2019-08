De goudprijs blijft stijgen en staat nu al op zijn hoogste niveau sinds 2013. Beleggers vluchten naar goud, dat als een veilige belegging wordt gezien in turbulente tijden.

Tegen de middag kostte goud 1535,11 dollar per ounce (31,1 gram). Sinds begin juni is de goudprijs zo al bijna 20 procent gestegen.

Beleggers kiezen voor goud nu de politieke toestand in Italië onzeker is en de Britten mogelijk toch nog zonder deal uit de Europese Unie stappen. Ook het handelsconflict tussen China en de VS veroorzaakt nervositeit, en in Argentinië heeft een verrassende verkiezingsnederlaag voor de liberale president Mauricio Macri alarmbellen op de beurs doen afgaan.