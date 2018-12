Geraak wegwijs in de Belgische holdings

De Belgische holdings hielden goed stand in 2018, in vergelijking met andere aandelen. Vooral Sofina en Brederode krikken die gemiddelde prestatie op. Sofina, de holding van de familie Boël, zag haar beurswaarde met meer dan een kwart toenemen, in een slecht beursjaar. Brederode, de holding van de familie Van der Mersch, won 5 procent. "We gaan Sofina en Brederode niet achternalopen", zegt Sandra Vandersmissen, een analiste van BNP Paribas Fortis Private Banking. "Sinds Sofina in maart 2017 in de Bel-20 is gekomen, is het heel hard gegaan. Het bedrijf is transparanter beginnen te communiceren en het aandeel verhandelt veel vlotter dan vroeger."

