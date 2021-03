Je bent nooit te jong om te beginnen met beleggen. Het is een huizenhoog cliché, maar het is wel waar. Daarom heeft de Gentse vereniging van de studenten economie enkele jaren geleden de VEK Investment Club opgericht.

De Vlaamse Economische Kring (VEK), de Gentse studentenvereniging van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, is enkele jaren geleden begonnen met een beleggingsclub, de VEK Investment Club. Trends sprak met twee bestuursleden en twee leden over het reilen en zeilen in die jonge club.

...

De Vlaamse Economische Kring (VEK), de Gentse studentenvereniging van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, is enkele jaren geleden begonnen met een beleggingsclub, de VEK Investment Club. Trends sprak met twee bestuursleden en twee leden over het reilen en zeilen in die jonge club. Die heeft twee doelen, vertelt voorzitter Gert-Jan Van Cauter. "We willen voor alle studenten in en rond Gent lezingen organiseren over beleggen en de beurs", legt hij uit. "Daarnaast hebben we de clubwerking, waar de leden leren over beleggen, aandelenanalyse en portefeuillebeheer." De club organiseert aan het begin van elk academiejaar enkele lezingen over de basis van beleggen. "Die gaan over het verschil tussen aandelen en obligaties, over de werking van de beurs, over ETF's of over de verschillende ordertypes", legt Van Cauter uit. "Als we daar medestudenten mee aan het beleggen krijgen, is dat voor ons al een overwinning. Daarnaast kunnen studenten lid worden om in clubverband te beleggen." Dat deed Arne Govaere drie jaar geleden. Hij zag tijdens een van die openingslezingen de voordelen van jong beginnen in. "Het verschil tussen op je twintigste of op je dertigste regelmatig een som geld investeren tegen een gemiddeld rendement van een paar procenten, is enorm."De wet van de samengestelde rente is de belangrijkste reden om jong te beginnen. Als je jaarlijks 1000 euro belegt tegen een gemiddeld jaarrendement van 5 procent, heb je na veertig jaar 132.000 euro. Na dertig jaar is dat nauwelijks meer dan de helft van dat bedrag, met 72.500 euro, en na twintig jaar is dat slechts 36.000 euro. De club telt 75 leden, die bij de aanvang van het academiejaar elk 300 euro betalen om te beleggen in de clubportefeuille. Daarmee heeft die 22.500 euro onder beheer. "5 procent van de portefeuille is bedoeld om mee te leren. Daarmee mikken we op ingewikkelde beleggingsproducten zoals opties of turbo's", zegt Jason De Bosschere-Demeijer. Hij is bestuurslid en beheert de portefeuille van de club. "Voordien keerden we na elk jaar het geld uit en begonnen we met een nieuwe portefeuille. Vanaf dit jaar kunnen leden ervoor kiezen hun geld in het fonds te laten."Je wordt niet zomaar lid. "Aan het begin van het jaar kunnen studenten zich inschrijven met een motivatiebrief en een cv. Daaruit kiezen we de nieuwe leden", legt De Bosschere-Demeijer uit. "Dit jaar hadden we 150 inschrijvingen, allemaal van hoge kwaliteit. Het was moeilijk kiezen." Het maximumaantal van 75 leden is er vooral om praktische redenen, bijvoorbeeld om de vergaderingen behapbaar te houden, voegt Van Cauter toe. Het bestuur let erop dat er genoeg diversiteit onder de leden is. "We zijn er niet enkel voor studenten economie of bedrijfskunde. Iedereen die student en meerderjarig is, kan lid worden. We zorgen voor een goed evenwicht tussen eerstejaars en laatstejaars", stelt Van Cauter. Eén op de drie leden is een vrouw ¬ een verhouding waar de professionele beleggerswereld niet aan kan tippen. Om de twee weken is er een clubvergadering. "Die begint met een overzicht van de financieel-economische actualiteit", legt Van Cauter uit. In de aanloop naar de vergadering kunnen leden hun beleggingsideeën voorstellen. "De leden pitchen hun voorstel op de vergadering en daarna bespreken we dat in groep. Uiteindelijk wordt er gestemd of het al dan niet wordt opgenomen in de portefeuille", zegt Van Cauter. Die voorstellen zijn de ideale leerschool voor aspirant-beleggers. "Ik had nog niet veel ervaring met aandelenanalyse, maar met behulp van het bestuur heb ik er een gemaakt van de Franse hotelketen Accor", vertelt Florian Derycke, die sinds kort lid is. Het doel van de beleggingsclub is zo veel mogelijk kennis onder de leden te verspreiden. "We hebben ons in kleine groepjes verdeeld, waarin we zowel beginnende als ervaren beleggers samenbrengen, zodat ze van elkaar kunnen leren", legt De Bosschere-Demeijer uit. "We begeleiden de groepjes om zo'n rapport stap voor stap op te bouwen", vertelt Van Cauter. Het groepje van Florian Derycke mag zijn tanden in de Belgische brouwer AB InBev zetten, dat van Arne Govaere in de Amerikaanse IT-reus Microsoft.Dat collectieve leerproces is de grootste troef van de club, klinkt het bij de vier leden. "Je bent vaak blind voor mogelijke risico's van sommige beleggingsideeën. Anderen met meer ervaring of een andere kijk houden je scherp", legt De Bosschere-Demeijer uit. "In groep sta je meer stil bij alle facetten van beleggen", voegt Van Cauter toe. Voor de leden zijn de toegankelijkheid en het brede aanbod van onderwerpen pluspunten. "Je kunt op elk moment instappen en bijleren, ongeacht of je een beginner of een gevorderde bent", getuigt Derycke. "Ook al zijn obligaties momenteel minder interessant, toch hebben we ernaar gekeken en erover geleerd", treedt Govaere hem bij. Beleggen in clubverband smaakt alvast naar meer. Voor Jason De Bosschere-Demeijer is het al duidelijk dat hij later in de investeringswereld aan de slag wil. Arne Govaere sluit dat ook niet uit. Gert-Jan Van Cauter en Florian Derycke koesteren niet meteen een professionele ambitie, maar ze zullen de beurs niet meer loslaten. "Ik wil niet per se fondsbeheerder worden, maar ik denk wel dat ik mijn hele leven zal blijven beleggen", zegt die laatste.