Het rendement op spaarrekeningen is teleurstellend. Het gros van de mensen is zich daar wel bewust van, maar niet iedereen heeft zin of tijd om zich te verdiepen in het alternatief, beleggen. Voor hen bestaat er zoiets als beleggingsplannen.

Gaan millennials anders met geld om dan babyboomers? We laten hen graag zelf aan het woord. Stefanie Huybrechts studeert vermogensbeheer aan EHSAL Management School en is een FIRE-adept.

...

Zelf beleggen is niet voor iedereen weggelegd. Je kunt het vergelijken met het zelf repareren van een wagen: het is niet makkelijk en het kost aanzienlijke tijd en moeite om de kennis te vergaren die nodig is om het goed te doen. De nieuwste aandelen of cryptomunten uitkiezen is leuk, maar allesbehalve eenvoudig. Het alternatief is uw auto te laten repareren door een monteur, en te beleggen via een beleggingsplan. Na het beantwoorden van een aantal vragen verkrijgt u een beleggingsplan dat is afgestemd op uw behoeften en doelen. U kunt zelf bepalen welk bedrag u per maand wilt opzijzetten. Zodra die keuzes gemaakt zijn, hoeft u niets meer te doen. De banken bieden zulke beleggingsplannen al langer aan, maar nu is er een nieuwe speler opgedoken: Curvo. Bij die Belgische fintechspeler kan een beleggingsplan vanaf 50 euro per maand. Het grootste voordeel van een beleggingsplan is dat het gemoedsrust brengt. Door uw spaargeld te beleggen op de wereldwijde financiële beurzen, kunt u de risico's spreiden en hopelijk ook de stijgende inflatie verslaan. Bovendien zetten beleggingsapps in op automatisering, waardoor u vanzelf goede spaargewoontes aanneemt. Zo kunt u een domiciliëring opzetten, waardoor aan het begin van elke maand vanzelf een bedrag wordt belegd. Sparen wordt gemakkelijk als het vanzelf gebeurt. Meestal heeft u de flexibiliteit om het bedrag aan te passen of te stoppen wanneer u wilt, als u bijvoorbeeld een keer een moeilijke maand hebt. Daarnaast is het ook goed om te weten dat u niet afhankelijk bent van één aankoopmoment als u spaart met een beleggingsplan. Door op een vast tijdstip te beleggen, koopt u tegen een gemiddelde aandelenkoers en zet u uw emoties buitenspel. Het beleggingsplan koopt automatisch elke maand aan, ongeacht of het goed of slecht gaat op de markten. Vooral in dat laatste scenario is het niet altijd simpel om door te zetten. Bij Curvo kunt u passief beleggen in breed gespreide ETF's. "Wij geloven niet in actief beheer dat een poging doet om de markt te verslaan", zegt oprichter Yoran Brondsema. Hij verwijst naar een academisch onderzoek uit 2019 dat stelt dat de toplaag van 1,3 procent van de best presterende bedrijven van 1990 tot 2018 verantwoordelijk zijn voor 44,7 biljoen dollar vermogensvorming op de wereldwijde aandelenmarkten. Zelf aandelen selecteren is als het zoeken van een speld in een hooiberg. Daar is geen beginnen aan. Door te kiezen voor een passieve manier van beleggen kan Curvo de kosten laag houden. Al is die dienstverlening, net zoals het repareren van uw wagen, niet gratis. Er zijn dus altijd kosten verbonden aan het laten beheren van uw beleggingen. Bij Curvo kost dat 1 procent op jaarbasis, wat een stuk goedkoper is dan de beleggingsplannen van de traditionele banken.