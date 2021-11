Danny Reweghs (Inside Beleggen) heeft een nieuw boek geschreven, samen met Luc Van den Borre. De titel maakt de opzet duidelijk: Haal alles uit uw beleggingen. De auteurs loodsen u door de activaklassen en vertellen hoe u er het maximum uit kunt halen. In deze reeks brengen we een bloemlezing uit het instrumentarium voor beleggers. Vandaag: edelmetalen.

"Loopt er iets fout, dan kunt u het best goud bezitten." Daarmee openen Danny Reweghs en Luc Van den Borre in hun boek het hoofdstuk over edelmetalen. In heel onzekere tijden en in crisissen doen edelmetalen het opmerkelijk goed. De afgelopen vijftien jaar zijn er drie zulke periodes geweest: de bankencrisis, de eurocrisis en de coronacrisis. In alle drie gleden de edelmetalen in eerste instantie met de rest van de financiële markten naar beneden, om daarna spectaculair te herstellen. In die periodes deden de aandelenmarkten het veel slechter, waardoor goud en edelmetalen aantoonden dat ze een goede diversificatie zijn. "Ze verminderen het risico op scherpe, negatieve returns voor de portefeuille in crisisomstandigheden", schrijven de auteurs. Daarnaast doet goud het meestal goed wanneer de reële rente negatief is. Met andere woorden: wanneer de inflatie hoger is dan de beleidsrente van de centrale banken. Volgens de auteurs zijn de langetermijnvooruitzichten voor edelmetalen gunstig. De wereld heeft nog nooit zo'n hoge schuldenberg van overheden, bedrijven en gezinnen getorst, en de centrale banken hebben nog nooit zo'n soepel geldbeleid gevoerd. Dat doet financiële zeepbellen ontstaan, die in de komende jaren uiteen kunnen spatten. Een belegger speelt daar het best op in door zijn investeringen te spreiden over verschillende instrumenten zoals fysiek goud, goud-ETF's en aandelen van goudmijnuitbaters of royaltybedrijven. Volgens de auteurs is diversificatie de belangrijkste troef van goud en edelmetalen. "Goud en bij uitbreiding edelmetalen zijn geen goede langetermijnbeleggingen", schrijven Reweghs en Van den Borre. Goud is zo controversieel als het oud is. Je hebt de believers en je hebt de non-believers, die beiden valabele argumenten aandragen, wat tegelijk maakt dat het edelmetaal zeker niet de meest standvastige belegging is en dat het zeker niet de basis van een beleggingsportefeuille mag zijn. Een ander belangrijk nadeel is dat edelmetalen geen vast en weerkerend inkomen opleveren, wat ze tot een heel onzeker actief maakt. De waarde wordt enkel bepaald door wat de markt ervan maakt en door wat beleggers geloven dat het waard is. Onder de verschillende types goudbeleggingen zijn de mijnbouwaandelen het meest risicovol. Het is lastiger het edelmetaal op een winstgevende manier uit de grond te halen dan het gewoon aan te houden in een kluis en mee te surfen met de prijsontwikkeling. Dat goud de ultieme bescherming is tegen inflatie, is een kwakkel die Reweghs en Van den Borre nuanceren. Het bewijs daarvoor is allesbehalve eenduidig. Er zijn periodes van hoge inflatie waarin goud het slecht deed, maar ook periodes van lage inflatie waarin het uitblonk.