De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) roept de sector op om de essentiële-informatiedocumenten die worden verstrekt aan Belgische retailbeleggers te verduidelijken en de leesbaarheid ervan te verbeteren. Uit een steekproef die de FSMA uitvoerde, blijkt namelijk dat de kwaliteit niet altijd toereikend is.

Essentiële-informatiedocumenten of KID's zijn documenten die de ontwikkelaar van een financieel product, conform de Europese regelgeving, moet opstellen. Ze bevatten essentiële informatie die het beleggers gemakkelijker moet maken een doordachte beslissing te nemen.

Volgens de FSMA is het taalgebruik in de KID's vaak te technisch en ontbreekt het soms ook aan voldoende duidelijke informatie. Bovendien worden de KID's soms in erg kleine lettertypes opgesteld, wat de leeskwaliteit niet ten goede komt. 'Het is natuurlijk de bedoeling dat de klanten de KID's begrijpen zonder een vergrootglas en een financieel woordenboek te moeten gebruiken', stelt het FSMA.

Daarom nam de FSMA contact op met de betreffende productverstrekkers en publiceerde het ook een feedbackdocument. Ook in de toekomst zal de financiële waakhond de KID's nauwlettend blijven onderzoeken. Als er daarbij inbreuken worden vastgesteld, zullen er passende maatregelen worden genomen, klinkt het.

