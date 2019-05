Financieel waakhond FSMA waarschuwt voor fraude bij beleggingen in wijn. De jongste weken kreeg de toezichthouder veel oproepen van consumenten die lieten weten benaderd te zijn door bedrijven die met aanlokkelijke aanbiedingen kwamen om te beleggen in dure wijnen.

'Er melden zich enkele tientallen slachtoffers. Vooral Franstaligen, omdat de oplichters in Frankrijk actief zijn', legt de woordvoerder van financieel toezichthouder FSMA uit. De bedragen verschillen, maar kunnen oplopen tot duizenden euro's. De woordvoerder haalt aan dat dit soort van oplichting zich ook enkele jaren geleden al eens voordeed. Sommige van de slachtoffers werden gecontacteerd nadat ze op sociale media of websites belangstelling hadden getoond voor sterk renderende beleggingen.

Soms echter worden slachtoffers ook gecontacteerd zonder zelf iets te hebben ondernomen. Ze worden opgebeld door een verkoper van een bedrijf 'dat gespecialiseerd is in beleggingen in grand cru's'. Daarbij wordt dan voorgesteld om flessen te kopen via een onlineplatform, waarbij het bedrijf de flessen bewaart en op zoek gaat naar een koper, om zo een mooie winst te behalen. 'Maar dit is te mooi om waar te zijn', waarschuwt de FSMA. 'Ondanks alle beloftes recupereren de beleggers hun geld nooit.'

De toezichthouder stelt dat deze vorm van oplichting moeilijk te ontmaskeren valt, omdat de verkopers soms maandenlang de illusie hoog houden. In sommige gevallen wordt geld gestort op de rekening van het slachtoffer, om zijn vertrouwen te winnen en hem aan te zetten nog meer te beleggen. Soms vraagt men een uittredingskost vooraleer de winst uit te keren, maar ook dat is slechts een voorwendsel om nog meer geld binnen te rijven.

De FSMA raadt aan om steeds de identiteit en de website van het bedrijf te controleren. 'Als die nog niet lang bestaat, is dat vaak een aanwijzing van fraude'. Ook als de verkoper vraagt om geld over te schrijven op een bankrekening in een land dat geen enkele band heeft met het land waar het bedrijf zijn zetel heeft, of met het land van de belegger, moet men extra op zijn hoede zijn. Andere mogelijke aanwijzingen van fraude zijn bijvoorbeeld een opdringerige verkoper of een te mooi rendement.

Enkele websites van oplichters zijn www.cabinetconseildexpert.com; www.grandscrus-europe.com; www.lgc-wine.com; www.pfm.cabinetconseildexpert.com; www.place-aux-vins.com. 'Deze bedrijven hebben geen enkele vergunning en mogen dus geen beleggingsdiensten aanbieden in België', klinkt het. Ook de Franse toezichthouder AMF heeft een zwarte lijst van websites die beleggingen voorstellen in allerlei goederen (diamanten, wijn, enz.). Slachtoffers moeten onmiddellijk klacht indienen bij de lokale politie en de FSMA verwittigen. Ze mogen in geen geval bijkomende sommen storten aan de contactpersoon.