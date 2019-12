De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor de activiteiten van een aantal nieuwe frauduleuze online tradingplatformen op de Belgische markt. De financiële waakhond ontving de voorbije maanden heel wat klachten van consumenten, zo meldt hij woensdag.

De tradingplatformen proberen potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via nepadvertenties op sociale media zoals Facebook. In die nepadvertenties heeft een bekende persoon het vaak over een methode om snel rijk te worden. Na het klikken op de advertentie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet investeringsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz...).

Deze platformen gaan hierbij volgens de FSMA erg agressief te werk. De oplichters proberen slachtoffers zelfs te overtuigen hun computer vanop afstand te laten 'overnemen' om zo bepaalde overschrijvingen te doen. De oplichters proberen slachtoffers bovendien te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen.

Slachtoffers klagen dat ze het belegde geld nooit kunnen recupereren of dat ze niets meer horen van het platform waarbij ze het geld belegd hebben. De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van onder meer de volgende nieuwe tradingplatformen: - Beflix (www.beflix.net) - Blue Lexus (www.bluelexus.net) - CFReserve (www.CFReserve.com) - OmegaFX(www.omegafx.io) - OptionFX (www.optionfx.trade) - Trade Idea (www.tradeidea.co). Meer aanbevelingen om beleggingsfraude te voorkomen zijn te vinden op de website van de FSMA.