Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets.

De platforms werken vaak met nepadvertenties op sociale media, waarin een bekend persoon het heeft over een methode of project om snel rijk te worden. Wie doorklikt en contactgegevens invult, wordt meestal al snel opgebeld met een concreet belegginsvoorstel.

'Deze platforms gaan hierbij erg agressief te werk', stelt de FSMA. 'De oplichters proberen slachtoffers zelfs te overtuigen hun computer vanop afstand te laten "overnemen" om zo bepaalde overschrijvingen te doen. De oplichters proberen slachtoffers bovendien te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen.'

De lijst van aanbieders waarvoor FSMA donderdag waarschuwt: Bitcoin Era (www.bitcoinera.com en www.bitcoinera.app), Ethereum Code, 365capitalmarkets, Bright Finance, Markets Pilot, MottoFX, MyCoinBanking, OnlineMarketShare, OTPFX, Profits Trade, Solid Invest, Synergy Capitals, TradersChain en Uptos.

De autoriteit raadt consumenten aan om steeds de identiteit van de aanbieder te controleren en op de FSMA-website na te gaan of die over de vereiste vergunning beschikt.

