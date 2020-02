Beurswaakhond FSMA heeft maandag een waarschuwing uitgestuurd voor de website www.central-spot.com, die energiebeleggingen en vermogensbeheer aanbiedt.

De personen achter de website in kwestie hebben geen toelating om in België beleggingsdiensten aan te bieden, en bovendien vertonen de aanbiedingen 'verschillende aanwijzingen van oplichting', aldus de FSMA. De website belooft bijvoorbeeld zeer hoge rendementen op energiebeleggingen, maar die zijn te mooi om waar te zijn, zegt de beurswaakhond. 'Ondanks alle beloftes recupereren de beleggers hun geld uiteindelijk nooit.'

De beurswaakhond geeft beleggers dan ook de raad om niet in te gaan op voorstellen van www.central-spot.com. Daarnaast gaat het om een 'gekloond bedrijf': de website maakt misbruik van de naam van een Cypriotische onderneming, Centralspot Trading Ltd.

De FSMA waarschuwde eerder al voor fraude door gekloonde beleggingsbedrijven. Die misbruiken de naam van een bestaande persoon of onderneming om geloofwaardig en legitiem te lijken, en op die manier beleggers te overtuigen. De voorbije weken waren er in dat verband al waarschuwingen voor misbruik van bijvoorbeeld de identiteit van de beursgenoteerde Groep Brussel Lambert (GBL) en van de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo.

