De Belgische beleggingsfondsen hebben tijdens de coronacrisis relatief goed standgehouden, blijkt uit cijfers van de financiële waakhond FSMA.

Het beheerd vermogen van de Belgische beleggingsfondsen lag begin juni 4 procent lager dan eind vorig jaar. 'Alles in acht genomen is dat een positief resultaat', aldus de voorzitter van de financiële waakhond FSMA, Jean-Paul Servais.

Servais maakte de cijfers bekend in de marge van de voorstelling van het jaarverslag van de FSMA. Op 5 juni bedroeg het nettoactief van de Belgische openbare fondsen met veranderlijk kapitaal 157,8 miljard euro. Dat is 4 procent minder dan op 31 december 2019 (164,8 miljard euro). Daarbij bereikte het nettoactief eind maart een dieptepunt op 138,2 miljard euro (-16 procent), maar volgde er dus meteen een herstel. Het gaat overigens vooral om een waardedaling van de activa, eerder dan uittredingen.

Daarmee blijft de impact van de coronacrisis dus beperkt. De invloed van de financiële crisis was veel groter: zo daalde het nettoactief van 125,9 miljard euro eind september 2007 tot 97,8 miljard euro op hetzelfde moment in 2008. 'Het ging toen om een waardedaling van 22 procent', zegt Servais. 'De impact van het coronavirus was dus vijf keer minder dan die van de financiële crisis', klinkt het.

Ook de pensioenfondsen (IPB's) konden weerstaan aan de coronaschok. Het gaat om de fondsen die een onderdeel zijn van de zogenaamde tweede pensioenpijler. Dat is het extra pensioen dat met werkgeversbijdragen wordt opgebouwd in verzekeringen of fondsen. 'De waarde van de activa van de IBP's daalden met slechts 6 procent, terwijl het ten tijde van de financiële crisis om 17 procent ging', benadrukt Servais.

De buffers van de pensioenfondsen bleven overigens overeind. De gemiddelde dekkingsgraad - die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen - kreeg wel een knauw, maar bleef ruim boven de 100 procent. 'De toestand is dus niet zorgwekkend, zoals wel het geval was in 2008', aldus de FSMA-voorzitter. De reden waarom fondsen zo goed standhielden tijdens de coronacrisis, is 'de prestatie van de beurs" met een "razendsnel herstel', zegt Servais. 'De beurs is blijven werken, zonder hectisch te zijn. Er was geen probleem van liquiditeit. Er was wel een hoge volatiliteit, maar de mensen hebben toch altijd vertrouwen gehad in de werking van de beurs', aldus Servais.

