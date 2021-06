Iets meer dan de helft van het vermogen van Belgische openbare fondsen - 100 miljard euro - heeft duurzaamheidskenmerken of wordt duurzaam belegd. Dat blijkt uit een onderzoek van de financiële waakhond FSMA.

Beheerders van beleggingsfondsen worden door Europa verplicht om informatie te verschaffen over het duurzame karakter van de fondsen. Ze moeten aangeven in welke mate ze doelstellingen op vlak van milieu of sociaal beleid meenemen in hun beleggingen.Doel is om te voorkomen dat beheerders hun fondsen 'groenwassen', of duurzamer voorstellen dan ze zijn.

Op basis van die info worden de fondsen onderverdeeld in categorieën: fondsen met een duurzame doelstelling, fondsen met duurzaamheidskenmerken en fondsen zonder duurzaamheidskenmerken of zonder duurzame doelstelling.

Wat blijkt uit het onderzoek van de FSMA: van de 706 onderzochte fondsen of 187 miljard euro belegd vermogen, wordt 100 miljard euro duurzaam belegd of toont de belegging duurzaamheidskenmerken.

Beheerders van beleggingsfondsen worden door Europa verplicht om informatie te verschaffen over het duurzame karakter van de fondsen. Ze moeten aangeven in welke mate ze doelstellingen op vlak van milieu of sociaal beleid meenemen in hun beleggingen.Doel is om te voorkomen dat beheerders hun fondsen 'groenwassen', of duurzamer voorstellen dan ze zijn. Op basis van die info worden de fondsen onderverdeeld in categorieën: fondsen met een duurzame doelstelling, fondsen met duurzaamheidskenmerken en fondsen zonder duurzaamheidskenmerken of zonder duurzame doelstelling. Wat blijkt uit het onderzoek van de FSMA: van de 706 onderzochte fondsen of 187 miljard euro belegd vermogen, wordt 100 miljard euro duurzaam belegd of toont de belegging duurzaamheidskenmerken.