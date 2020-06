De conservatieve Amerikaanse televisiezender Fox News ligt zwaar onder vuur omdat de zender tijdens een nieuwsprogramma een grafiek uitzond waarin de link wordt gelegd tussen de moorden op onder meer Martin Luther King en George Floyd, en de beurswinst in de periode nadien. De zender heeft zich intussen geëxcuseerd.

Op de grafiek is te zien hoe de beurzen een week na de moord op de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King in 1968 met bijna 3 procent waren gestegen. Diezelfde vergelijking werd gemaakt voor de dood van de zwarte tiener Michael Brown in 2014 en voor die van de 46-jarige George Floyd twee weken geleden. Beiden kwamen om door politiegeweld.

'Gevoelloze beslissing'

Fox News werd meteen terechtgewezen op sociale media. Onder meer Martin Luther King III, een zoon van Martin Luther King, liet weten 'geschokt' te zijn door de 'gevoelloze beslissing' om de dood van zwarte mannen af te zetten tegenover winsten op de beurs. 'Dit versterkt alleen maar de hebzucht en onmenselijkheid die in Amerika bestaat tegenover zwarten. Een mensenleven vergelijk je niet met een procentuele stijging in de S&P 500.'

De televisiezender bood inmiddels zijn excuses aan. De grafieken hadden volgens Fox nooit uitgezonden mogen worden 'zonder volledige context'.

In verschillende Amerikaanse steden komen nu al twee weken duizenden mensen op straat om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding is de dood van George Floyd, twee weken geleden in Minneapolis. Hij kwam om het leven toen een agent minutenlang met zijn knie op zijn hals drukte terwijl hij geboeid op zijn buik op straat lag, waardoor de Afro-Amerikaanse man stikte.

