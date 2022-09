De VRT heeft de omstreden documentaire FIRE, vroeg op pensioen offline gehaald. Een van de deelnemers zou betrokken zijn bij een piramidespel, wat bij ons verboden is. De FIRE-beweging mikt op financiële onafhankelijkheid door een groot deel van je inkomen te sparen en te beleggen. Maar de hoge inflatie maakt dat doel een pak moeilijker te bereiken.

Het is geen toeval dat de FIRE-beweging, die in 1992 het startschot kreeg door het boek Your Money or Your Life, pas het afgelopen decennium echt vaart kreeg en aansloeg bij de millennials. Dat decennium kenmerkte zich door de gouden combinatie van lage inflatie en rentes, en hoge opbrengsten op de beurzen, wat extra hoge reële rendementen beleggingen betekende.

FIRE-adepten geven zo weinig mogelijk uit en beleggen een groot deel (50 tot zelfs 70 en 80%) van hun inkomen, met als doel zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te zijn. De extreme FIRE-adepten hopen zover te zijn op of voor hun veertigste. Het algemene FIRE-principe is dat men 25 keer de jaaruitgaven nodig heeft om dat doel te bereiken. Stel dat je jaarlijks gemiddeld 40.000 euro wilt kunnen uitgeven, dan moet je dus 1 miljoen euro bijeen zien te krijgen. Die berekening van 25 keer de jaarlijkse uitgaven is gebaseerd op de veronderstelling dat je jaarlijks slechts 4 procent van je verworven vermogen uitgeeft. Op die manier kun je dan dertig jaar leven als een 'gepensioneerde'.

Maar met de torenhoge inflatie en de zwaar negatieve rendementen op zowel obligaties, aandelen als cryptomunten van het afgelopen jaar, is snel financieel onafhankelijk worden een pak moeilijker geworden. Het voorbije jaar was natuurlijk uitzonderlijk negatief, maar de meeste specialisten gaan er toch van uit dat de inflatie en de lange rente de komende jaren gemiddeld hoger zullen zijn dan de voorbije tien jaar, en dat de extreem hoge gemiddelde rendementen niet houdbaar zijn.

Her en der duiken dan ook al artikelen op die erop wijzen dat niet langer 25 maar veeleer 35 keer de jaarlijkse uitgaven bijeengespaard en belegd zullen moeten worden om de inflatie en de negatieve marktontwikkelingen te counteren. Wie dus mikt op jaarlijks 40.000 euro om van te leven, zal dus 1,4 miljoen euro moeten vergaren. Een andere mogelijkheid is maar 3 in plaats van 4 procent per jaar uitgeven van het opgebouwde vermogen. Van 1 miljoen kun je jaarlijks dan niet 40.000 maar slechts 30.000 euro uitgeven, om met enig vertrouwen dertig jaar verder te kunnen.

Het is geen toeval dat de FIRE-beweging, die in 1992 het startschot kreeg door het boek Your Money or Your Life, pas het afgelopen decennium echt vaart kreeg en aansloeg bij de millennials. Dat decennium kenmerkte zich door de gouden combinatie van lage inflatie en rentes, en hoge opbrengsten op de beurzen, wat extra hoge reële rendementen beleggingen betekende.FIRE-adepten geven zo weinig mogelijk uit en beleggen een groot deel (50 tot zelfs 70 en 80%) van hun inkomen, met als doel zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te zijn. De extreme FIRE-adepten hopen zover te zijn op of voor hun veertigste. Het algemene FIRE-principe is dat men 25 keer de jaaruitgaven nodig heeft om dat doel te bereiken. Stel dat je jaarlijks gemiddeld 40.000 euro wilt kunnen uitgeven, dan moet je dus 1 miljoen euro bijeen zien te krijgen. Die berekening van 25 keer de jaarlijkse uitgaven is gebaseerd op de veronderstelling dat je jaarlijks slechts 4 procent van je verworven vermogen uitgeeft. Op die manier kun je dan dertig jaar leven als een 'gepensioneerde'.Maar met de torenhoge inflatie en de zwaar negatieve rendementen op zowel obligaties, aandelen als cryptomunten van het afgelopen jaar, is snel financieel onafhankelijk worden een pak moeilijker geworden. Het voorbije jaar was natuurlijk uitzonderlijk negatief, maar de meeste specialisten gaan er toch van uit dat de inflatie en de lange rente de komende jaren gemiddeld hoger zullen zijn dan de voorbije tien jaar, en dat de extreem hoge gemiddelde rendementen niet houdbaar zijn.Her en der duiken dan ook al artikelen op die erop wijzen dat niet langer 25 maar veeleer 35 keer de jaarlijkse uitgaven bijeengespaard en belegd zullen moeten worden om de inflatie en de negatieve marktontwikkelingen te counteren. Wie dus mikt op jaarlijks 40.000 euro om van te leven, zal dus 1,4 miljoen euro moeten vergaren. Een andere mogelijkheid is maar 3 in plaats van 4 procent per jaar uitgeven van het opgebouwde vermogen. Van 1 miljoen kun je jaarlijks dan niet 40.000 maar slechts 30.000 euro uitgeven, om met enig vertrouwen dertig jaar verder te kunnen.