Het aandeel ING is maandag op de beurzen van Brussel en Amsterdam onderuit gegaan na berichten dat de Poolse dochter van de bank haar klanten jarenlang zou hebben geholpen om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen.

Zondag maakte het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), waar voor ons land De Tijd, Knack en Le Soir aan meewerken, bekend dat banken voor duizenden miljarden aan mogelijk criminele opbrengsten, smeergeld en ander 'vuil geld' blijven verwerken. Het ICIJ baseerde zich hiervoor op geheime Amerikaanse documenten.

Uit het onderzoek dat de naam 'FinCEN Files' meekreeg, blijkt dat twee obscure Nederlandse vennootschappen, die bankierden bij de Poolse ING-dochter ING Bank Slaski, de sleutelspelers zijn in de kapitaalvlucht uit Rusland naar het Westen. ING verklaarde de klantenrelatie met een van de partijen al in 2018 te hebben beëindigd en bezig te zijn afscheid te nemen van de andere partij.

Ook de Britse bank HSBC werd in hetzelfde schandaal afgestraft. Het aandeel van HSBC zakte maandag meer dan 4 procent tot het laagste niveau in 25 jaar. HSBC zou ook betrokken geweest zijn bij massaal witwassen van crimineel geld. Gevreesd wordt, op basis van berichten in de Chinese krant Global Times, dat China sancties zal uitspreken tegen de bank, die een beursnotering heeft in Hongkong.

