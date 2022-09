De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor frauduleuze onlineplatformen die beweren gespecialiseerd te zijn in handel in cryptomunten. Ze aarzelen niet om het logo van toezichthouders zoals de FSMA te gebruiken om geloofwaardig te lijken, klinkt het.

Concreet waarschuwt de financiële waakhond voor de platforms https://cryptoprofitfx.com, www.tenndex.com, www.xmsite.live en www.xmsite-coin.com.

De platformen, die vaak contact opnemen via sociale media zoals Telegram, Instagram en WhatsApp, beloven rijkdom aan wie belegt in cryptomunten. Maar slachtoffers die zich hebben laten verleiden, hoorden vaak niets meer van het platform nadat ze hadden geïnvesteerd of kregen de vraag om extra kosten te betalen, en zagen hun belegde geld niet meer terug.

De FSMA raadt aan mensen aan om zich niet te laten misleiden door professioneel ogende websites, om op hun hoede te zijn als er buitensporige winsten worden beloofd en de identiteit van het bedrijf dat hen benadert altijd te controleren. Bij twijfel, kan de consument via een contactformulier rechtstreeks contact opnemen met de FSMA.

