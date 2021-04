De financiële regulator FSMA waarschuwt voor ondernemingen die 'Expert Advisors' aanbieden, software die je vertelt wanneer je bepaalde trades moet doen of die zelfs automatisch voor je uitvoert, volgens voorgeprogrammeerde parameters. De ondernemingen hebben geen vergunning in België en de aanbiedingen, waarbij er geïnvesteerd wordt in allerlei afgeleide financiële producten, zijn erg risicovol en fraudegevoelig, aldus de FSMA.

De waakhond heeft weet van zeker vier ondernemingen die dergelijke tradingsoftware aanbieden in overtreding met de Belgische wetgeving: MirrorTrading International, Cashfx Group (www.cashfxgroup.com), World Markets (www.worldmarkets.com) en Endotech (https://endotech.io/).

Vaak is er sprake van een piramidale structuur, waarbij consumenten worden aangespoord om nieuwe leden aan te brengen. De aanbieders zijn vaak erg actief in (privé)groepen op sociale media en richten zich vooral op een jong publiek.

'Hun boodschap is dat iedereen zich een luxueuze levensstijl kan veroorloven mits het aanbrengen van voldoende nieuwe leden en de juiste investering in de gepromote software', aldus de FSMA. Maar de regulator benadrukt dat kans op verlies veel groter is dan de kans op winst, en dat er regelmatig sprake is van fraude.

