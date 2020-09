De FSMA waarschuwt donderdag opnieuw voor verschillende malafide beleggingswebsites. Die sites lokken mensen in de val via nepadvertenties op de sociale media. "De voorbije weken ontving de FSMA klachten van consumenten over nieuwe frauduleuze online-tradingplatformen die actief zijn op de Belgische markt."

In de nepadvertenties heeft een bekende persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden, legt de FSMA uit in een persbericht. 'Vaak kaderen deze methodes of projecten in het aanbod van een virtuele munt of opleiding. Na het klikken op de advertentie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten ... ).'

De platformen in kwestie gaan erg agressief te werk, ze proberen bijvoorbeeld de slachtoffers te overtuigen om hun computer vanop afstand over te laten nemen zodat de oplichters overschrijvingen kunnen uitvoeren. Slachtoffers die instemmen, klagen dat ze het belegde geld nooit kunnen recupereren of dat ze niets meer van het malafide platform horen. 'In die gevallen is er hoogstwaarschijnlijk sprake van beleggingsfraude.'

De nepadvertenties verwijzen bijvoorbeeld naar 'Bitcoin Bank, 'Bitcoin Code', 'Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution', 'Bitcoin Trader', 'La Formule Française', 'La Grande Capitale' of 'Trading Academy 360'. Ook zijn de voorbije weken verschillende nieuwe platformen opgedoken.

De financiële regulator raadt daarom ten zeerste af in te gaan op aanbiedingen via www.bigfx.com, www.cmarketsgroup.com, www.innerbrokers.com, www.interactivetrade.com, www.invcenter.com, www.primecapitec.com, www.qteck.io, www.remaxima.com, www.solidacapital.io en www.winngroup.com.

Meer info vindt u op de website van de FSMA.

