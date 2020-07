De FSMA, de regulator van de financiële sector, zegt dat er de voorbije weken verschillende gevallen zijn geweest waarbij fraudeurs zich voordeden als erkende Belgische makelaars. Eens de oplichters het vertrouwen van de consumenten hebben gewonnen, bieden zij hen op frauduleuze wijze beleggingen in obligaties en aandelen aan, zo valt te lezen op de website van de waakhond.

De Engelstalige oplichters misbruiken de inschrijving van de makelaars in de registers van de FSMA om consumenten te laten geloven dat ze een vergunning hebben. Ze verwijzen daarbij zelfs door naar de website van de FSMA. 'Zo ben je dus in de waan dat je met een vergunde onderneming handelt, terwijl het in werkelijkheid een oplichter is die de identiteit van die onderneming heeft gestolen', waarschuwt de FSMA in een persbericht. Eens de oplichters het vertrouwen van de consumenten hebben gewonnen, bieden zij hen op frauduleuze wijze beleggingen in obligaties en aandelen aan, zo valt te lezen op de website van de regulator.

Doorgaans maken fraudeurs een website aan met een internetadres dat overeenstemt met de naam van de tussenpersoon van wie ze de identiteit misbruiken. Dat maakte de fraude moeilijk te herkennen en voorkomen. De FSMA raadt dan ook aan om goed uit te kijken. Zo kan de consument bijvoorbeeld nagaan of de echte onderneming geen andere website heeft. Buitenlandse telefoonnummers of een website die enkel in het Engels bestaat, moeten een alarmbelletje doen rinkelen.

Meer informatie over beleggingsfraude vindt u op de website van FSMA.

