De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt vrijdag voor de activiteiten van vijf nieuwe ondernemingen die frauduleuze diensten van vermogensbeheer aanbieden. Mensen die hun geld aan de ondernemingen toevertrouwen, dreigen het nooit meer terug te zien, meldt FSMA.

De waarschuwing heeft betrekking op de vennootschappen ab-investment-acces.net, besttradingspecialists.com, gestioneuropecapital.com, javius.com en lj-invest.net. Medewerkers van die bedrijven bellen mensen op met de vraag om hun vermogen te beheren. Dat gebeurt soms nadat de mensen op sociaalnetwerksites belangstelling hebben getoond voor reclame voor hoge rentevoeten, maar soms worden personen opgebeld die zelf niets hebben ondernomen.

Er wordt tijdens het gesprek een hoger rendement beloofd dan haalbaar is op de markt, meestal ook met kapitaalwaarborg. 'Die aanbiedingen zijn echter te mooi om waar te zijn. Wees voorzichtig, want als u die oplichters vertrouwt, ziet u uw geld nooit meer terug', meldt FSMA.

Mensen worden ook uitgenodigd om de website van de onderneming te bezoeken en daar een persoonlijke rekening te openen. Soms wordt ook een contract voorgesteld. Alle verdere contacten verlopen via e-mail, telefoon, sms of WhatsApp.

De financiële waakhond raadt mensen aan om altijd op hun hoede te blijven bij aanbiedingen waarin buitensporige winst wordt beloofd. Op de website van FSMA kan ook worden nagegaan of een aanbieder een vergunning heeft. Er wordt ook geadviseerd om de e-mailadressen en de contactgegevens van de betrokken ondernemingen na te kijken.

