Financiële waakhond waarschuwt al voor 120 websites van cryptomunten

De FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, heeft de voorbije weken nieuwe klachten ontvangen van consumenten die zijn ingegaan op aanbiedingen om te beleggen in cryptomunten. De fraude met die munten blijft slachtoffers van oplichtingspraktijken maken, klinkt de waarschuwing donderdag.

De geactualiseerde lijst met handelsplatformen voor cryptomunten waarvoor aanwijzingen van fraude zijn vastgesteld, telt nu in totaal 120 websites. Recentelijk werden volgende websites toegevoegd: www.bearsmarkets.com, www.btckingdom.com, www.directco-invest.com, www.maisonducoins.net, www.novoplacement.com, www.ripae-homine.com en www.tribelylimited.com. De lijst is gebaseerd op vaststellingen van fraude en bevat bijgevolg niet alle malafide spelers.

Bij fraude via cryptomunten als de bitcoin stellen de oplichters een belegging voor 'met de nadruk op het veilige, eenvoudige en erg lucratieve karakter ervan'. De belegger hoeft geen expert te zijn en deskundigen beheren de beleggingen, wenden ze voor. Ook zouden fondsen op elk moment afgehaald kunnen worden. 'Uiteindelijk is het resultaat altijd hetzelfde: het is voor de slachtoffers onmogelijk om hun gelden te recupereren.'