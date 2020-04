Beurswaakhond FSMA waarschuwt woensdag opnieuw voor oplichters die misbruik maken van de coronacrisis.

Er circuleren vele fraudes waarbij de oplichters inspelen op de actualiteit via het nieuwe coronavirus. 'De FSMA waarschuwt het publiek opnieuw voor oplichters die munt slaan uit COVID-19. Voor hen komt het huidige klimaat uitermate gelegen om nieuwe slachtoffers te maken.'

Zo waarschuwt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten voor de zogezegde onderneming 'Altridium Group Inc'. Die eist de betaling van extra kosten ofte 'coronavirus fee' vooraleer slachtoffers hun startkapitaal kunnen recupereren of zogenaamde winst innen.

Altridium opereert via de websites www.flixgm.com en https://flixance.com. Ze maken consumenten wijs dat de aangehaalde kosten door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn opgelegd aan offshore banken om geld in te zamelen om het nieuwe coronavirus te bekampen. In het najaar van 2019 had de FSMA overigens al gewaarschuwd voor de kuiperijen van Altradium Group Inc.

De financiële toezichthouder waarschuwt ook voor 'cloned firms', waarbij fraudeurs de identiteit aannemen van andere personen of bedrijven om beleggers aan te trekken. Voorts gelden de algemene principes, zoals op je hoede zijn voor buitensporige winsten, nakijken of een beleggingsfirma een vergunning heeft, achterdocht wanneer men bijkomende sommen of belasting vraagt te betalen ... Wie toch in de val loopt, mag geen bijkomende sommen betalen, moet onmiddellijk een klacht indienen bij de lokale politiediensten en de oplichting melden bij de FSMA.

Eerder had de FSMA al een callcenter geopend voor wie vragen heeft over de maatregelen die in het kader van de coronacrisis zijn genomen in de bank- en verzekeringssector.

