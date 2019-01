Financiële regulator waarschuwt voor 'cloned firms'

De FSMA merkte de voorbije maanden talrijke gevallen van beleggingsondernemingen die te maken kregen met een identiteitsdiefstal. De financiële regulator waarschuwt daarom voor deze oplichterij. 'Om u te overhalen in te gaan op hun aanbod, laten de oplichters u geloven dat zij werken voor een onderneming die over de vereiste vergunningen beschikt om dergelijke diensten aan te bieden. Zij wijzen erop dat de onderneming is ingeschreven in het register van de FSMA of van een andere autoriteit', zegt de FSMA. 'De consument is in de waan dat hij handelt met een vergunninghoudende onderneming, maar in werkelijkheid is het een oplichter die de identiteit van die onderneming heeft gestolen.'

Deze identiteitsdiefstal komt voor bij alle vormen van beleggingsfraude. Maar vooral de cryptomunten als bitcoin zijn er vatbaar voor. 'Wees dus extra waakzaam als u dergelijke munten koopt.' De FSMA raadt de consument onder meer aan om de contactgevens te verifiëren, al volstaat een correct postadres niet om op beide oren te kunnen slapen. De consument kan bijvoorbeeld ook nakijken of de vennootschap geen andere website heeft.