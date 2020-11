De dataleverancier S&P Global wil zijn rivaal IHS Markit kopen voor het equivalent van 44 miljard dollar in aandelen. Het zou op de valreep een van de grootste overnames van 2020 kunnen worden.

S&P Global kennen we vooral als het ratingagentschap dat bedrijven of landen beoordeelt op basis van hun vermogen om hun schulden terug te betalen en als dataleverancier van beursindexen, zoals de Amerikaanse S&P500-index. IHS Markit kennen we als het bedrijf dat aankoopdirecteurs van bedrijven bevraagt om in te schatten hoe het met de industrie of de dienstensector is gesteld. Op basis van die bevraging schat het bedrijf het ondernemersvertrouwen in. Samen zouden de bedrijven goed zijn voor een omzet van 11,6 miljard dollar per jaar.De voorlopende PMI-indicatoren van Markit worden gevolgd door veel beleggers omdat ze snel inzicht geven in de economische activiteit. Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt de economie in verschillende werelddelen af en aan gezet naargelang de verspreiding van het virus. De snelheid van de PMI's was in die snel veranderende context nog te traag. Beleggers zijn ook naar andere data beginnen te kijken, zoals het Google Mobility Report per regio, om de vinger aan de pols van de economie te houden.In de sector van de financiële data werden in het verleden al veel fusies en overnames doorgevoerd. S&P hoopt nu kosten te besparen door de twee bedrijven samen te voegen én meer data van S&P te verkopen aan de klanten van Markit en vice versa. Mogelijk zullen ze ook data bundelen in pakketten. Sommige waarnemers sluiten niet uit dat er nog een tegenbod zal komen van ICE bijvoorbeeld, de uitbater van de belangrijkste beurs voor futures of termijncontracten op grondstoffen en eigenaar van de New York Stock Exchange (NYSE).Er is een stijgende vraag naar financiële data, omdat de aandelenhandel een steeds meer door data aangedreven en door computers aangestuurde handel wordt. Om dezelfde reden deed de Londense beurs (LSE) in 2019 een bod van 27 miljard dollar op Refinitiv, dat trouwens nog altijd niet is goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. De autoriteiten vrezen dat de creatie van datareuzen de data niet goedkoper zal maken voor de kleine en grote beleggers. Een terminal van Bloomberg, de marktleider in financiële data, kost stukken van mensen.S&P biedt nu 0,2838 eigen aandelen per aandeel van IHS Markit, een premie van niet eens 5 procent op de laatste slotkoers van IHS Markit voor het bod. Door de overname zo op te zetten, zouden de bestaande aandeelhouders van S&P 67,75 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen. Een Britse zakenkrant noemt financiële data 'de nieuwe olie'. We zouden data ook het nieuwe goud kunnen noemen, waaruit financiële dienstenleveranciers inkomsten proberen te puren.