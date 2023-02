"We zijn tevreden over de terugval van de inflatie de voorbije maanden. De impact van onze renteverhogingen is er. De periode van desinflatie is begonnen", zei Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren op een persconferentie. Het klonk de financiële markten als muziek in de oren en leidde overal tot winsten.

Bovendien verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met slechts 25 basispunten tot 4,50 à 4,75 procent, na vier opeenvolgende verhogingen met 75 basispunten en een verhoging met 50 basispunten in december 2022. Ook dat ondersteunde de positieve vibes op Wall Street.

...

Bovendien verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met slechts 25 basispunten tot 4,50 à 4,75 procent, na vier opeenvolgende verhogingen met 75 basispunten en een verhoging met 50 basispunten in december 2022. Ook dat ondersteunde de positieve vibes op Wall Street.De Amerikaanse beursindexen gingen hoger, al waren er opmerkelijke verschillen tussen de indexen. De Dow Jones, met vooral heel veel klassieke waarden, steeg amper, maar de technologiebeurs Nasdaq maakte een vreugdesprongetje van 2 procent. Sinds begin dit jaar won de technologiebeurs al 13 procent, sinds de bodem begin oktober zelfs al 18 procent. De brede Standard&Poor's500-index zat er met iets meer dan 1 procent winst mooi tussenin. Dat brengt de winst dit jaar op 7 procent en op 15 procent sinds de bodem van eind september.De dollar verzwakte tot 1,10 dollar voor 1 euro. Vorig najaar was de dollar nog weer waard dan de euro en eind september stond de verhouding nog op 0,96 dollar voor 1 euro. De tienjarige rente op Amerikaanse overheidsobligaties zakte 11 basispunten (0,11%) tot 3,40 procent. Dat is geen nieuwe bodem (3,35% op 19 januari), maar wel al 85 basispunten (0,85%) onder de piek van eind september op 4,25 procent.Hoe langer de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren duurde, hoe gunstiger de markten reageerden. Toch was zijn verhaal niet helemaal rooskleurig voor beleggers. Zo liet Powell duidelijk verstaan dat van een pauze in de renteverhoging nog geen sprake kan zijn. "Er is nog heel wat werk te doen. We mogen niet zelfgenoegzaam worden." Hij gaf aan dat de beleidsmakers nog een "paar" renteverhogingen voorzien. Dat betekent een verhoging van 25 basispunten in zowel maart als mei. Met andere woorden, de eerdere doelstelling van een basisrente boven 5 procent (5,25%) blijft overeind.Tenzij de volgende inflatie- en arbeidsmarktrapporten veel gunstiger uitvallen dan voorzien. De Amerikaanse centrale bank geeft zich de ruimte om nog minstens twee inflatie- en twee arbeidsmarktrapporten af te wachten om het beleid te evalueren en eventueel aan te passen. Powell wijst op de blijvend sterke arbeidsmarkt, waar er nog altijd 1,9 vacatures per actief werkzoekende zijn. Dat is voorlopig de grootste vijand van een voldoende terugval van de inflatiecijfers.Pas op 16 maart 2022 begon de Fed met een eerste schuchtere renteverhoging met de gebruikelijke 25 basispunten, op een moment dat de inflatie in de Verenigde Staten al op 7,8 procent stond. Op dat moment was er eigenlijk al geen ideaal scenario meer voor het monetaire beleid. Vooral in de tweede helft van het jaar heeft de Amerikaanse centrale bank alle zeilen bijgezet om het inflatieprobleem aan te pakken, na het eerst al te zeer te hebben onderschat. Gelukkig houden de leden van het rentecomité een slag om de arm om de teugels niet te vroeg te lossen en het risico op een blijvende inflatie ernstig te nemen.