'Bij het financieren van bedrijven houdt geen enkele bank rekening met de impact van wegwerpplastic op ons milieu, de gezondheid of het financieel systeem.' Tot die conclusie komt ngo Fairfin, na een doorlichting van het investeringsbeleid van de Belgische banken tussen 2015 en 2021.

Ngo Fairfin bekeek in opdracht van milieuorganisatie ClientEarth de investeringen van de Belgische banken in de voedingsector, een sector die veel gebruik maakt van wegwerpplastic voor de verpakkingen. Volgens Fairfin hebben zeven banken tussen 2015 en mei 2021 meer dan 78 miljard euro euro geïnvesteerd in negen bedrijven uit de voedingsindustrie. Het gaat bijvoorbeeld om AB InBev, Danone, Coca Cola, Carrefour of Delhaize. Vooral de banken Deutsche Bank, BNP Paribas en ING springen eruit, dixit Fairfin.

'Van alle banken die FairFin in dit onderzoek onder de loep nam, heeft geen enkele een concreet beleid rond plastic', zegt Frank Vanaerschot van Fairfin. De ngo vraagt daarom de banken dat ze een investeringsbeleid opstellen en hanteren rond plastic. Voor alle vormen van financiering en investering in de voedingsindustrie moeten de banken eisen dat de voedingsbedrijven transparant zijn over het gebruik van wegwerpplastic en ambitieuze doelstellingen hanteren om het gebruik af te bouwen, klinkt het.

Candriam krijgt als enige goede punten

Enkel ING Group publiceerde volgens Fairfin een 'rudimentaire plasticstrategie', maar er is er daarvan niets te bespeuren in hun Ecologische en Sociale risicoanalyse, klinkt het. BNP Paribas ondersteunt wel de 'Global Commitment' rond plastic, maar rept er met geen woord over in de eigen Corporate Social Responsibility. Deutsche Bank engageert zich om in de eigen gebouwen en kantoren zo weinig mogelijk plastic te gebruiken, maar heeft voorts geen ambitieus beleid rond wegwerpplastic, stelt Fairfin nog. KBC Group introduceerde dan weer een plantaardige bankkaart in haar Tsjechische afdeling, maar dat is de enige vermelding in het eigen duurzaamheidsrapport.

Candriam, dat een groot deel van fondsen van Belfius beheert, krijgt wel goede punten. Het is volgens Fairfin de enige financiële instelling in het rapport 'die het probleem van wegwerpplastic benoemt in haar beleid rond duurzaamheid én ook een eerste reflectie maakt over de investeringsrisico's die eraan verbonden zijn'.

