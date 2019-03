FairFin brengt handleiding uit om geld duurzaam in te zetten

'Meer en meer mensen liggen wakker van hun impact op de wereld. Ze nemen de fiets naar het werk, komen op straat voor het klimaat, kopen lokale of fairtrade producten enzovoort. Of het nu over klimaat gaat of over sociale thema's, ze zoeken naar manieren om duurzaam in het leven te staan. Wat velen niet weten is dat ook de keuze voor een bank een verschil maakt', aldus Els Lauriks, coördinator van FairFin.

'Banken hebben bijvoorbeeld de keuze om het spaargeld van hun klanten in fossiele brandstoffen of in duurzame coöperaties te investeren. Dagelijks nemen ze zo beslissingen die invloed hebben op onze planeet, onze toekomst.' Met de Move Your Money Starterskit wil FairFin mensen helpen bewuste financiële keuzes te maken.

De handleiding bevat concrete tips om na te gaan of banken duurzaam en ethisch omspringen met geld. Bovendien is er ook aandacht voor dikwijls terugkomende vragen: hoe verander je van zichtrekening? Kun je ook spaargeld vlot overzetten? Wat als je een hypotheekrekening hebt? Welke banken zijn duurzaam en sociaal? Wat met pensioensparen?

Via de Move Your Money Starterskit kunnen mensen ook buiten de bankensector inspiratie vinden. In plaats van geld gewoon onder te brengen bij banken, suggereert de ngo bijvoorbeeld de mogelijkheid van duurzame (burger)coöperaties.

Ultimatum

De handleiding met praktische informatie kadert binnen een groter project. Om de 4 Belgische grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) te overtuigen zich terug te trekken uit de industrie van de fossiele brandstoffen, lanceerden FairFin, Hart Boven Hard, Greenpeace en D'Urgent een campagne.

Deelnemers aan die Move Your Money campagne zetten de banken voor een ultimatum: of de bank keurt op haar algemene vergadering in het voorjaar van 2019 een resolutie goed die haar beleid in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs, of alle ondertekenaars veranderen samen van bank. Volgens FairFin hebben meer dan 8.000 mensen en organisaties zich intussen al geëngageerd.