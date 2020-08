Olie- en gasreus ExxonMobil verdwijnt na 92 jaar uit de prestigieuze Dow-Jonesindex, de lijst van dertig grote beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten. Dat Exxon uit de leidende index verdwijnt, weerspiegelt volgens kenners de achteruitgang van grondstoffenbedrijven in de Amerikaanse economie.

Olie speelt een kleinere rol dan in voorgaande decennia en sinds de uitbraak van het coronavirus is de vraag verder teruggevallen. Exxon was in 2011, gemeten naar beurswaarde, nog het grootste bedrijf ter wereld. Met Exxon verdwijnt ook het oudste lid van de index die stamt uit 1896. Het bedrijf kreeg zijn notering 92 jaar geleden als Standard Oil of New Jersey. Van de originele bedrijven in de Dow-Jonesindex verloor General Electric overigens als laatste zijn notering. Dat gebeurde in 2018.

Naast ExxonMobil moeten ook farmaceut Pfizer en defensiebedrijf Raytheon Technologies hun plek in de index afstaan. Een van de nieuwkomers in de Dow-Jonesindex is Salesforce.com. Dat bedrijf maakt cloudsoftware en is een van de best presterende aandelen sinds de financiële crisis van 2008. Verder nemen Amgen en Honeywell de opengevallen plekken in de index in. Amgen is een van de grootste biotechnologiebedrijven ter wereld en inmiddels een stuk groter dan branchegenoot Pfizer. Honeywell is een industrieel concern dat onder meer elektronica en automatiseringssystemen maakt.

De wijzigingen gaan per 31 augustus in.

