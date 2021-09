De Chinese centrale bank heeft afgelopen vrijdag vele miljarden in het financiële systeem gepompt om een acuut liquiditeitstekort te voorkomen. De vrees voor een domino-effect heerst niet enkel op de Chinese beurzen, ook de Europese beurzen staan stevig op verlies.

De Chinese banken kregen vorige week te horen dat de vastgoedmogol Evergrande de rente op zijn obligaties niet kan betalen. De rente op risicovolle obligaties schoot daardoor naar crisishoogtes, en maakt dat vooral vastgoedontwikkelaars het lastig hebben om krediet te krijgen. De Hang Seng Properties-index, een korf met een dozijn vastgoedaandelen die op de beurs van Hongkong noteren, zakte bijna 7 procent vandaag, tot zijn laagste peil in vijf jaar.

...

De Chinese banken kregen vorige week te horen dat de vastgoedmogol Evergrande de rente op zijn obligaties niet kan betalen. De rente op risicovolle obligaties schoot daardoor naar crisishoogtes, en maakt dat vooral vastgoedontwikkelaars het lastig hebben om krediet te krijgen. De Hang Seng Properties-index, een korf met een dozijn vastgoedaandelen die op de beurs van Hongkong noteren, zakte bijna 7 procent vandaag, tot zijn laagste peil in vijf jaar.Evergrande zou voor omgerekend meer dan 250 miljard euro schulden hebben uitstaan bij leveranciers, financiers en beleggers. Dat Evergrande zijn verplichtingen niet kan nakomen, veroorzaakt problemen bij onderaannemers, die nu het geld niet hebben om hun werknemers en hun leveranciers te betalen. Honderden boze beleggers en klanten die vooruitbetaalden voor hun woning, demonstreerden aan het hoofdkantoor in Shenzen. Het aandeel Evergrande is al meer dan 90 procent kwijt van wat het op zijn piek waard was."China kan niet anders dan ingrijpen, om sociale onrust te voorkomen. Te veel Chinezen wachten op de oplevering van hun woning", zegt Frank Vranken, strateeg van Edmond de Rothschild Europe. Hij denkt bijvoorbeeld aan een ruil van schulden voor vastgoed, met de tussenkomst van een Chinese overheidsinstantie. Evergrande is naar verluidt deze zomer al begonnen met het terugbetalen van schulden in onafgewerkte vastgoedprojecten.Het Evergrande-debacle is geen ver-van-ons-bedshow. In de Bel-20 zijn de grote verliezers rond het middaguur: de inoxproducent Aperam, met een verlies van bijna 5 procent, en Ageas en Umicore met verliezen van ongeveer 3 procent. Aperam realiseert maar weinig omzet in China, maar de hele sector zit in de hoek waar de klappen vallen. De staalproducent ArcelorMittal speelt nog iets meer kwijt (-6%) dan Aperam. China was de voorbije jaren een belangrijke afnemer van grondstoffen en bouwmaterialen en al vele jaren lang zowat de grootste bouwput ter wereld.De verzekeraar Ageas heeft wél een grote voetafdruk in China. Ping An, een grote aandeelhouder van Ageas, verloor vrijdag 5 procent en vandaag opnieuw 6 procent. Ping An maakte nochtans al bekend dat de verzekeraar geen blootstelling heeft aan obligaties of aandelen van Evergrande, maar de levensverzekeraar heeft wél veel beleggingen in vastgoedaandelen via zijn verzekeringsfondsen. Ook het aandeel van China Taiping Insurance Holdings, waarmee Ageas een partnerschap heeft voor de verkoop van levensverzekeringen, verloor vandaag bijna 5 procent op de beurs.De Bel-20 verliest rond het middaguur 1,3 procent, net als de Amsterdamse AEX. De Duitse DAX, die vandaag tien nieuwe leden verwelkomde, staat op een verlies van iets meer dan 2 procent. De brede Europese barometer Stoxx 600 zakt 1,75 procent.