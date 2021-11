De Europese beurzen zijn niet in een feeststemming het weekend ingegaan. Zorgen om een nieuwe variant van het coronavirus leidden tot stevige verliezen. In Brussel eindigde de sterindex Bel20 met een verlies van 2,61 procent op 4.126,73 punten. Wall Street deed het niet beter.

De variant heet B.1.1.529. Hij zou afkomstig zijn uit zuidelijk Afrika en zou mogelijk nog besmettelijker zijn dan de deltavariant. In België werd er op 22 november een eerste geval van de variant bevestigd.

De bezorgdheid trof de Europese beurzen hard. In Parijs kreeg de sterindex CAC40 het zwaar te verduren. De index leed een verlies van 4,75 procent (tot 6.739,73 punten), meteen de slechtste dag sinds de eerste lockdown in Frankrijk in maart 2020. Ook de DAX-index in Frankfurt verloor meer dan 4 procent, terwijl de AEX-index in Amsterdam ruim 3 procent lager sloot.

Aandelen reissector kelderen

Zware klappen waren er voor de aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismesector, zoals luchtvaartmaatschappijen, omdat veel landen al meteen reisbeperkingen invoerden voor reizigers uit zuidelijk Afrika. Air France-KLM speelde bijna 10 procent aan beurswaarde kwijt. Lufthansa verloor zowat 12 procent en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, kelderde bijna 15 procent in Londen. Reisorganisatie TUI leverde zo'n 10 procent in en de budgetvliegers Ryanair en easyJet daalden rond de 12 procent.

De olieprijzen daalden ruim 10 procent, omdat er gevreesd wordt dat de nieuwe variant kan wegen op de vraag naar olie. Grote olieproducenten als Shell, BP en TotalEnergies gingen daardoor ook in de uitverkoop en werden tot zowat 7,5 procent lager gezet. En ook de aandelen van banken en verzekeraars gingen in het rood. De afgelopen tijd hadden zij juist geprofiteerd van het vooruitzicht van hogere rentetarieven, maar de nieuwe coronavariant zorgt er mogelijk voor dat de centrale banken hun steunmaatregelen minder snel zullen afbouwen en mogelijke renteverhogingen langer worden uitgesteld.

Wall Street

Na de Europese beurzen is ook de beurs van New York vrijdag diep in het rood gedoken, nu er bezorgdheid is over een nieuwe variant van het coronavirus.

De Dow Jones kreeg een opdoffer van 2,53 procent, of meer dan 900 punten. De index sloot de week zo af op 34.899,33 punten. Het was het grootste dagverlies voor de Dow tot nu toe dit jaar. In juli had de index eens 2,09 procent verloren in een dag.

De technologie-index Nasdaq en de breed samengestelde S&P 500 verloren vrijdag elk zowat 2,2 procent. Vooral aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismesector, evenals banken en oliebedrijven gingen hard omlaag. Dat laatste kwam onder meer omdat de olieprijzen flink daalden. Bedrijven die juist profiteren van thuisblijven tijdens corona, zoals videovergaderdienst Zoom Video Communications, zaten daarentegen in de lift.

De beurs in New York sloot vrijdag, zoals altijd daags na Thanksgiving, drie uur vroeger dan op andere dagen. Donderdag was Wall Street nog dicht.

De variant heet B.1.1.529. Hij zou afkomstig zijn uit zuidelijk Afrika en zou mogelijk nog besmettelijker zijn dan de deltavariant. In België werd er op 22 november een eerste geval van de variant bevestigd. De bezorgdheid trof de Europese beurzen hard. In Parijs kreeg de sterindex CAC40 het zwaar te verduren. De index leed een verlies van 4,75 procent (tot 6.739,73 punten), meteen de slechtste dag sinds de eerste lockdown in Frankrijk in maart 2020. Ook de DAX-index in Frankfurt verloor meer dan 4 procent, terwijl de AEX-index in Amsterdam ruim 3 procent lager sloot. Zware klappen waren er voor de aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismesector, zoals luchtvaartmaatschappijen, omdat veel landen al meteen reisbeperkingen invoerden voor reizigers uit zuidelijk Afrika. Air France-KLM speelde bijna 10 procent aan beurswaarde kwijt. Lufthansa verloor zowat 12 procent en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, kelderde bijna 15 procent in Londen. Reisorganisatie TUI leverde zo'n 10 procent in en de budgetvliegers Ryanair en easyJet daalden rond de 12 procent. De olieprijzen daalden ruim 10 procent, omdat er gevreesd wordt dat de nieuwe variant kan wegen op de vraag naar olie. Grote olieproducenten als Shell, BP en TotalEnergies gingen daardoor ook in de uitverkoop en werden tot zowat 7,5 procent lager gezet. En ook de aandelen van banken en verzekeraars gingen in het rood. De afgelopen tijd hadden zij juist geprofiteerd van het vooruitzicht van hogere rentetarieven, maar de nieuwe coronavariant zorgt er mogelijk voor dat de centrale banken hun steunmaatregelen minder snel zullen afbouwen en mogelijke renteverhogingen langer worden uitgesteld. Na de Europese beurzen is ook de beurs van New York vrijdag diep in het rood gedoken, nu er bezorgdheid is over een nieuwe variant van het coronavirus.De Dow Jones kreeg een opdoffer van 2,53 procent, of meer dan 900 punten. De index sloot de week zo af op 34.899,33 punten. Het was het grootste dagverlies voor de Dow tot nu toe dit jaar. In juli had de index eens 2,09 procent verloren in een dag. De technologie-index Nasdaq en de breed samengestelde S&P 500 verloren vrijdag elk zowat 2,2 procent. Vooral aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismesector, evenals banken en oliebedrijven gingen hard omlaag. Dat laatste kwam onder meer omdat de olieprijzen flink daalden. Bedrijven die juist profiteren van thuisblijven tijdens corona, zoals videovergaderdienst Zoom Video Communications, zaten daarentegen in de lift. De beurs in New York sloot vrijdag, zoals altijd daags na Thanksgiving, drie uur vroeger dan op andere dagen. Donderdag was Wall Street nog dicht.