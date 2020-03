De Europese beurzen zijn dinsdag met winst geopend na de rake klappen van maandag, waarbij de zwaarste verliezen sinds de financiële crisis werden genoteerd. Na de middag kleurden de tabellen weer rood.

De Europese beurzen openden dinsdag met winsten tussen de 1 en de 2 procent. Ook de Stoxx Europe 600, een breed samengestelde Europese index, ging bij opening een procent hoger. De relatieve vreugde hield evenwel geen volledige handelsdag stand.

Rond de middag bleven de percentages nog positief. De Bel20 koerste aanvankelijk 4 procent hoger, en noteerde omstreeks 13u50 nog steeds 3,9 procent in de plus. Op de andere Europese beurzen was er dinsdagmorgen eveneens fors herstel te zien. In Amsterdam en Parijs liepen de winsten op tot bijna 3 procent.

Tabellen kleuren weer rood

Maar later in de namiddag viel het herstel weer terug tot lichte verliezen. Omstreeks 16u15 noteerde de Bel20 op -0,8 procent. Ook in Frankfurt stond er rond die tijd een verlies van onder de 1 procent in de tabellen. In Amsterdam en Parijs liep het verlies zelfs op tot rond de 1,6 procent.

Uiteindelijk sloot de Bel20 de tweede handelsdag van de week af met een verlies van 0,61 procent op 3.155,60 punten, het laagste peil sinds februari 2016. De AEX-index in Nederland sloot 1,2 procent lager. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,5 procent, Londen steeg met 0,2 procent. In Italië, waar de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden werden uitgebreid tot het hele land, daalde de beurs met 3,3 procent.

Op Euronext Brussel klokte de Bel20 maandag nog af op -7,58 procent, het gootste verlies sinds 2008. Ook elders in Europa werden maandag forse verliezen opgetekend. Amsterdam verloor 7,6 procent, Frankfurt 7,94 procent en Parijs zelfs 8,39 procent. De Stoxx Europe 600 verloor 7,4 procent.

Stimuli gevraagd

De beleggers trokken zich dinsdagmorgen na het ontbijt nog op aan beloftes van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump had een stevig steunpakket beloofd, waarbij hij hintte op een belastingverlaging en goedkope leningen voor de bedrijven. Maar uiteindelijk nam de onzekerheid daarover toch weer toe en sloeg de stemming om.

Beleggers blijven hopen op meer stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken om de economische impact van het coronavirus te beperken. Tegelijkertijd deden signalen dat Rusland en Saoedi-Arabië niet van plan zijn hun prijzenoorlog voor olie af te zwakken, de koersen geen goed.

Olie

De olieprijzen veerden dinsdag op na de crash van rond de 25 procent op maandag. Een vat Amerikaanse olie steeg met 9,4 procent tot 34,06 dollar, en Brent-olie werd 9,1 procent duurder op 37,50 dollar. De euro was 1,1317 dollar waard tegenover 1,1463 dollar op een dag eerder.

