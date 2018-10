Europese beurzen kleuren rood

De Brusselse index van twintig steraandelen opende de dag met een verlies van zowat 1,4 procent. Alle Bel20-leden kleurden rood.

Ook elders in Europa openden de beurzen in het rood. In Amsterdam bijvoorbeeld noteerde de AEX-index na enkele minuten handel 1,6 procent lager.

Rond de middag noteert Euronext Brussel 1,74 procent in het rood. Het verlies op de beursvloer in Amsterdam bedraagt rond die tijd 1,82 procent. Frankfurt en Parijs kijken donderdagmiddag aan tegen een verlies van respectievelijk 1,39 en 1,36 procent.

Nadat de beurs van New York woensdag haar slechtste dag sinds februari had beleefd, doken ook de Aziatische beurzen donderdag in het rood. Beleggers deden hun aandelen massaal van de hand door zorgen over de stijgende Amerikaanse obligatierentes en het slepende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De sterindex van Wall Street, de Dow Jones Industrial Average, verloor woensdag 3,15 procent, de slechtste beursdag in New York sinds februari 2018.

De sterindex van de beurs van Tokio, de Nikkei, eindigde 3,89 procent lager. De index verloor meer dan 900 punten en sloot de dag af op 22.590,86 punten. De breed samengestelde Topix-index dook 3,52 procent in het rood en eindigde op 1.701,86 punten. Ook elders in Azië gingen de beurzen flink onderuit.

Een analist van Nomura Securities zag een reeks oorzaken: het verlies op Wall Street, de stijging van de langetermijnrentes, nieuwe zorgen over de handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China en een voorzichtige houding in de aanloop naar bedrijfsresultaten.