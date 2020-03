De Europese beurzen zijn dinsdag met winst geopend na de rake klappen van maandag, waarbij de zwaarste verliezen sinds de financiële crisis werden genoteerd.

De Europese beurzen openen dinsdag met winsten tussen de 1 en de 2 procent. Ook de Stoxx Europe 600, een breed samengestelde Europese index, ging bij opening een procent hoger.

Rond de middag blijven de percentages positief. De Bel20 koerste aanvankelijk 4 procent hoger, en noteert omstreeks 13u50 nog steeds 3,9 procent in de plus. Op de andere Europese beurzen is er dinsdag eveneens fors herstel te zien. In Amsterdam en Parijs lopen de winsten op tot bijna 3 procent.

Op Euronext Brussel klokte de Bel20 maandag nog af met een verlies van 7,58 procent, het gootste verlies sinds 2008. Ook elders in Europa werden forse verliezen opgetekend. Amsterdam verloor 7,6 procent, Frankfurt 7,94 procent en Parijs zelfs 8,39 procent. De Stoxx Europe 600 verloor 7,4 procent.

Aziatische beurzen beperken de schade

De Aziatische beurzen reageren opgelucht op de stijgende olieprijzen na de crash van een dag eerder. Ook de budgettaire maatregelen die de VS gaan nemen om de economie veilig te stellen, worden positief onthaald.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, verloor slechts 1,22 procent en opende op 19.458,75 punten. De breed samengestelde Topix-index ging er met 1,1 procent op achteruit tot 1.373,72 punten.

De beurs in Tokio kon profiteren van de lichte heropleving van de yen. Een dollar is 103.21 yen waard, terwijl dat maandag nog 102,74 yen was. De Japanse munt was maandag aanzienlijk gestegen ten opzichte van de dollar, dankzij zijn status als veilige haven voor beleggers. Dat was een domper voor de Japanse bedrijven die inzetten op export. De Aziatische beleggers werden verder ook gesust door de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat de VS dinsdag maatregelen aankondigen om de economie te beschermen tegen de coronacrisis.

Ook de Chinese beurzen openden dinsdag in het groen. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,98 procent tot 25.285,68 punten, terwijl de beurs van Shanghai 0.61 procent steeg tot 2.961,38 punten en die van Shenzhen 0,63 procent tot 1.854,34 punten.

Olieprijs stijgt

De prijs van een vat Amerikaanse olie stijgt met 4,5 tot 32,53 dollar en de prijs van Brent ging 5,59 procent omhoog tot 36,28 dollar. Maandag daalden de prijzen nog ongeveer met 25 procent omdat Saoedi-Arabië besloot om flink meer te produceren en de prijzen omlaag te gooien nadat oliekartel OPEC en Rusland niet tot een akkoord wisten te komen over het beperken van de olieproductie.

