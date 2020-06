'Bijna alle Europese beurzen zitten onder de gemiddelde koers-boekwaardeverhouding. Gezien de grote onzekerheid is dat begrijpelijk', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

De coronacrisis bezorgt de overheden, de gezondheidssector, vele ondernemingen, vele zelfstandigen en talloze werknemers kopzorgen. Maar ook de fundamenteel analisten uit de financiële wereld, die de waarde van bedrijven berekenen op basis van fundamentele gegevens, zoals de omzet- en de winstgroei, de schuldgraad, de vrije kasstromen. Door de lockdown van de economie houden de prognoses rekening met een dubbelcijferige krimp van de economie in heel wat landen in 2020. Dat is, behalve in oorlogsjaren van de afgelopen eeuw, nooit eerder gezien.De crisis zal dan ook een dramatische impact hebben op de bedrijfsresultaten van de meeste ondernemingen. Om te kijken of aandelen duur dan wel goedkoop zijn, gebruiken particuliere beleggers graag de koers-winstverhouding (k/w). Maar dat geeft nu natuurlijk grote problemen, want de winsten zullen dit jaar bij de meeste bedrijven een serieuze duik nemen. Er wordt rekening gehouden met een winstdaling van gemiddeld 35 tot 50 procent.De meeste aandelen noteren met een erg hoge koers-winstverhouding op basis van de verwachte winsten voor 2020, terwijl de k/w's op basis van de 'historische' winsten van het boekjaar 2019 nog steeds erg laag liggen. Een gemiddelde nemen is zeker geen dom idee. Vooruitblikken naar 2021 is wellicht een nog beter idee, maar als de winsten voor dit jaar door de vele onbekenden rond de verdere ontwikkeling van de coronapandemie al erg onzeker zijn, hoeveel te moeilijker wordt het een vrij correcte inschatting voor volgend jaar te maken? De markt is heel optimistisch voor 2021, en verwacht een haast volledig herstel van de winsten tot het niveau van 2019. Maar wanneer komt er een vaccin? Hoe snel en hoe ruim zal de uitrol ervan zijn? Hoezeer is ons gedrag veranderd? Voor individuele bedrijven een inschatting maken van de winst van volgend jaar, is nu vooral veel gissen en missen.Misschien is het voor een particuliere belegger een beter idee naar de ratio koers/boekwaarde te kijken. De boekwaarde omvat het eigen vermogen van een onderneming en mag gezien worden als een 'minimumwaarde' van een bedrijf. Die parameter kent haast nooit een spectaculaire verandering, zoals bij de omzet, de winst of de bedrijfskasstroom (ebitda). Ook niet door een schok als de coronacrisis. Historisch gezien ligt de gemiddelde koers-boekwaardeverhouding in Europa rond 1,3. Op basis van die parameter zijn Europese aandelen nog niet duur (zie tabelhieronder ). Bijna alle Europese beurzen zitten onder dat gemiddelde. De zwaar getroffen Zuid-Europese beurzen van Milaan en Madrid zitten zelfs onder 1. Gezien de grote onzekerheid is dat begrijpelijk. Wall Street zit dicht bij 3, wat historisch gezien een erg hoog cijfer is.