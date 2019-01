Europa beschuldigt grootbanken van afspraken bij handel in overheidsobligaties

De Europese Commissie noemt geen namen, maar op 20 december, toen ze bekendmaakte een onderzoek te voeren, werden door verschillende bronnen vier namen naar voor geschoven. Het ging om Crédit Suisse, Crédit agricole, Deutsche Bank en Bank of America Merrill Lynch.

Volgens de Commissie hebben traders van de banken commercieel gevoelige informatie uitgewisseld en tradingstrateegieën gecoördineerd. De contacten tussen de traders zouden voornamelijk plaatsgevonden hebben via online chatrooms. De Commissie benadrukt dat het onderzoek gericht is op bepaalde traders bij acht banken en dat dit niet impliceert dat het om algemeen verspreide praktijken gaat in de sector van die obligaties.

De overheidsobligaties zijn schuldpapier met een vastgelegde interestvoet, dat landen toelaat om geld op te halen op de internationale financiële markten en dat aangehouden kan worden als investering of verhandeld zoals elk ander financieel instrument.

De betrokkenen krijgen nu de gelegenheid om zich te verdedigen. Als de beschuldigingen hard gemaakt worden, riskeren ze miljardenboetes.