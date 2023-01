Euronext komt met nieuwe index met bedrijven die best scoren voor duurzaamheid

Euronext Brussel, de uitbater van de beurs van Brussel, introduceert in februari een index met bedrijven die het best scoren op ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social en Governance: milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een bedrijf die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu.

Archiefbeeld: het luiden van de openingsbel op Euronext Brussel. © Belga Image