Beursuitbater Euronext heeft een 'niet-bindend bod' ingediend om Borsa Italiana, de uitbater van de beurs van Milaan, in handen te krijgen. Dat heeft Euronext, dat ook de beurs van Brussel beheert, maandag aangekondigd.

Euronext had vorige week al laten weten dat er gesprekken liepen over een eventueel bod. Er werd nu een 'niet-bindend bod' ingediend, dat werd uitgewerkt samen met de Italiaanse staatsbank Cassa Depositi e Prestiti en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo.

'De voorgestelde combinatie van Borsa Italiana en Euronext zou een leidende speler creëren op de kapitaalmarkten van continentaal Europa', stelt Euronext in een persbericht. De beursuitbater voegt nog toe dat Italië de grootste bijdrager aan zijn omzet zou worden. Euronext is momenteel al actief in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen en Portugal.

Borsa Italiana is nu nog een dochter van London Stock Exchange (LSE), de uitbater van de beurs van Londen. Die had eind juli laten weten de beurs van Milaan mogelijk af te stoten, om Europese goedkeuring te krijgen voor de overname van de Amerikaanse dataleverancier Refinitiv.

Euronext is niet de enige gegadigde: Deutsche Börse (het bedrijf achter de beurs van Frankfurt) bevestigde afgelopen vrijdag dat het een bod heeft ingediend. En volgens sommige bronnen zou ook de eigenaar van de Zwitserse beurs, Six Group, het dossier bestuderen.

