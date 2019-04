Euroclear trekt financiële markten in groeilanden open

Jef Poortmans redacteur Trends

Het Belgische Euroclear, geleid door CEO Lieve Mostrey, is een wereldspeler in de afhandeling van financiële transacties. In die rol wil het de financiële markten van groeilanden opentrekken naar de rest van de wereld. Dat moet voor meer en goedkopere marktfinanciering in die landen zorgen en de plaatselijke economieën een zetje geven. Internationale investeerders zijn er ook tevreden mee omdat ze een betere toegang krijgen tot de obligatiemarkten in die groeilanden.

Lieve Mostrey, CEO van Euroclear