De vraag is niet óf, maar wannéér we de crash en de bijbehorende langdurige berenmarkt (dalende beurstendens) zullen krijgen. De aanleiding kennen we nog niet, maar de oorzaak is al langer bekend: een veel te soepel begrotings- en monetair beleid.

De toestanden met de opstandige beleggers van het Reddit-forum op Wall Street, die aandelen van mindere kwaliteit ondenkbaar ver boven hun reële waarde duwen, doen steeds meer strategen en analisten besluiten dat de Amerikaanse beurs een zeepbel is geworden. Er heerst een sfeer dat er niks mis kan gaan. Wall Street scoort het ene record na het andere. Joe Biden volgt Donald Trump op als Amerikaans president. Geen probleem. Het Congres komt volledig in handen van de Democraten. Geen probleem. Alle mogelijke bedreigingen worden als kansen uitgelegd. De Democraten zorgen voor 'fiscal goldilocks', een uiterst soepel begrotingsbeleid dat de economie nog meer zal ondersteunen dan in het geval van een Republikeinse Senaat.

Dat wil ook zeggen dat de schuldenpandemie van de wereld dit jaar nog een pak groter zal worden. Er was al een spectaculaire stijging in 2020, boven op een al jarenlange, structurele stijging. Zulke niveaus hebben we sinds de tweede Wereldoorlog niet meer gezien. Velen maken zich terecht zorgen over deze toestand en zien meer en meer tekenen van zeepbellen.

Tekenen voor zeepbel

We kunnen dat alleen maar beamen. Het extreem soepel monetair beleid van de centrale banken van het jongste decennium is een enorme rugwind voor heel wat beleggingsvormen, ook voor aandelen. Het onrechtstreeks economisch steunbeleid (via de aankoop van obligaties, QE) van de centrale bankiers heeft vooral beleggingsactiva in waarde doen stijgen. Aandelen, maar ook obligaties, vastgoed, kunst, oldtimers, enzovoort. Al die prijzen staan op of dicht bij historische recordprijzen, en dat met op de achtergrond de dodelijke cocktail van de exponentiële schuldentoename en een structureel lagere economische groei in de wereld. Schulden op zich zijn geen probleem, maar in combinatie met een verzwakte groei wel.

De vraag is niet óf, maar wannéér we de crash en de bijbehorende langdurige berenmarkt (dalende beurstendens) zullen krijgen. De aanleiding kennen we nog niet, maar de oorzaak is al langer bekend: een veel te soepel begrotings- en monetair beleid. Er zijn steeds meer tekenen van een zeepbelvorming. Er zijn de enorme waarderingen voor alles wat hip is, zoals de digitalisering en de vergroening van de economie, het massaal aantal beursintroducties op Wall Street en het gigantische succes ervan. Ook bij ons zien we tekenen van oververhitting, zoals de steile opgang van een aandeel als Fastned(laadpalen, Euronext Amsterdam). Het aandeel heeft een beurswaarde van 1 miljard euro met 1,9 miljoen euro kwartaalomzet. Kom nou! Maar vele klassieke waarden zijn nog altijd goedkoop.

Aan het einde van een langdurige stierenmarkt zijn alle aandelen duur tot hallucinant duur. We zijn op weg naar een historische piek, maar we denken dat we er nog enkele jaren van verwijderd zijn. En de laatste klim, leert de beursgeschiedenis, is de wildste rit van allemaal, zoals het laatste uur op een feest. De stevige kater volgt.

De toestanden met de opstandige beleggers van het Reddit-forum op Wall Street, die aandelen van mindere kwaliteit ondenkbaar ver boven hun reële waarde duwen, doen steeds meer strategen en analisten besluiten dat de Amerikaanse beurs een zeepbel is geworden. Er heerst een sfeer dat er niks mis kan gaan. Wall Street scoort het ene record na het andere. Joe Biden volgt Donald Trump op als Amerikaans president. Geen probleem. Het Congres komt volledig in handen van de Democraten. Geen probleem. Alle mogelijke bedreigingen worden als kansen uitgelegd. De Democraten zorgen voor 'fiscal goldilocks', een uiterst soepel begrotingsbeleid dat de economie nog meer zal ondersteunen dan in het geval van een Republikeinse Senaat.Dat wil ook zeggen dat de schuldenpandemie van de wereld dit jaar nog een pak groter zal worden. Er was al een spectaculaire stijging in 2020, boven op een al jarenlange, structurele stijging. Zulke niveaus hebben we sinds de tweede Wereldoorlog niet meer gezien. Velen maken zich terecht zorgen over deze toestand en zien meer en meer tekenen van zeepbellen. We kunnen dat alleen maar beamen. Het extreem soepel monetair beleid van de centrale banken van het jongste decennium is een enorme rugwind voor heel wat beleggingsvormen, ook voor aandelen. Het onrechtstreeks economisch steunbeleid (via de aankoop van obligaties, QE) van de centrale bankiers heeft vooral beleggingsactiva in waarde doen stijgen. Aandelen, maar ook obligaties, vastgoed, kunst, oldtimers, enzovoort. Al die prijzen staan op of dicht bij historische recordprijzen, en dat met op de achtergrond de dodelijke cocktail van de exponentiële schuldentoename en een structureel lagere economische groei in de wereld. Schulden op zich zijn geen probleem, maar in combinatie met een verzwakte groei wel.De vraag is niet óf, maar wannéér we de crash en de bijbehorende langdurige berenmarkt (dalende beurstendens) zullen krijgen. De aanleiding kennen we nog niet, maar de oorzaak is al langer bekend: een veel te soepel begrotings- en monetair beleid. Er zijn steeds meer tekenen van een zeepbelvorming. Er zijn de enorme waarderingen voor alles wat hip is, zoals de digitalisering en de vergroening van de economie, het massaal aantal beursintroducties op Wall Street en het gigantische succes ervan. Ook bij ons zien we tekenen van oververhitting, zoals de steile opgang van een aandeel als Fastned(laadpalen, Euronext Amsterdam). Het aandeel heeft een beurswaarde van 1 miljard euro met 1,9 miljoen euro kwartaalomzet. Kom nou! Maar vele klassieke waarden zijn nog altijd goedkoop. Aan het einde van een langdurige stierenmarkt zijn alle aandelen duur tot hallucinant duur. We zijn op weg naar een historische piek, maar we denken dat we er nog enkele jaren van verwijderd zijn. En de laatste klim, leert de beursgeschiedenis, is de wildste rit van allemaal, zoals het laatste uur op een feest. De stevige kater volgt.