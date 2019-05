2019 is goed begonnen voor het beursgenoteerde vastgoed. De vastgoedfondsen profiteren mee en wonnen sinds Nieuwjaar al meer dan 10 procent.

Een gemiddeld jaarlijks rendement van 11 tot 14 procent. Dat is het rapport van de beste tien beleggingsfondsen die de voorbije tien jaar geld van Belgische klanten in beursgenoteerd vastgoed hebben geïnvesteerd. De dalende rente hielp een handje, want beursgenoteerd vastgoed wordt vaak gezien als een eerste opstapje naar de beurs voor obligatiebeleggers. Beleggers ruilden het voorbije decennium dan ook steeds vaker de krimpende coupons van obligaties in voor de royalere dividenden van vastgoedaandelen. De door vastgoedbedrijven uitgekeerde dividenden zijn goed voor een relatief groot deel van de jaarlijkse prestaties van de fondsen.

...