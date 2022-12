'Als we ons geld beleggen via een bank, verwachten we dat onze beursexpert grondig gescreend is, een diploma kan voorleggen en weet waarover hij of zij praat. Van een onlinecoach of finfluencer verwacht de beurswaakhond dat vooralsnog niet. De screening van zulke profielen moet sneller, grondiger en doortastender gebeuren.'

Ruim 36 procent van de Belgen haalt zijn financieel advies bij een onlinecoach of finfluencer, blijkt uit een recente enquête van het webagency Shortlist. Ook die personen moeten zich aan de regels van de beurswaakhond houden. Zo moet wie beleggingsadvies geeft en aan vermogensbeheer doet, over een vergunning beschikken. Alleen: het gaat dan alle...

Ruim 36 procent van de Belgen haalt zijn financieel advies bij een onlinecoach of finfluencer, blijkt uit een recente enquête van het webagency Shortlist. Ook die personen moeten zich aan de regels van de beurswaakhond houden. Zo moet wie beleggingsadvies geeft en aan vermogensbeheer doet, over een vergunning beschikken. Alleen: het gaat dan alleen om gepersonaliseerd beurs- en beleggingsadvies. Wie in het algemeen over de beurs of beleggen spreekt, gaat vrijuit. Dat leidt tot schrikbarende taferelen. Uit de intussen offline gehaalde VRT-documentaire over de FIRE-beweging bleek al dat enkele deelnemers onlinecursussen en seminars geven. In algemene bewoording, uiteraard. Zij kunnen opereren zonder enige vorm van controle. "Voor finfluencers gelden regels inzake marktmisbruik", nuanceert de toezichthouder FSMA. "Iedereen mag zijn of haar mening geven over aandelen, maar er moet volledige transparantie geboden worden. En iedere vorm van marktmanipulatie is verboden." Het valt te betwijfelen of die controle echt grondig gebeurt. De documentaire moest eerst online komen, alvorens de beurswaakhond waarschuwde voor de risico's die aan de FIRE-overtuiging zijn verbonden. Als we ons geld beleggen via een bank, verwachten we dat onze beursexpert grondig gescreend is, een diploma kan voorleggen en weet waarover hij of zij praat. Van een onlinecoach of finfluencer verwacht de beurswaakhond dat dus vooralsnog niet. De screening van zulke profielen moet sneller, grondiger en doortastender gebeuren. En er moet een zichtbaarder meldpunt komen voor twijfelachtige beursgoeroes. Alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen hun zuurverdiende centen verliezen aan charlatans.