Het begon in januari nog vrij sympathiek. Kleine beleggers rebelleerden en richtten hun pijlen op de gehate shorters: hefboomfondsen die geld verdienen op de kap van zieltogende bedrijven. Het symbool van hun actie was de winkelketen in computerspelletjes GameStop. Intussen is de stratosferische beursklim van GameStop overtroffen door die van de bioscoopketen AMC Entertainment. In januari noteerde het aandeel nog 2 dollar, nu ruim 60 dollar. Zonder fundamentele reden. Omdat het aandeel geshort wordt, maar vooral omdat er almaar meer massahysterie is onder de Reddit -beleggers. Pure hebzucht heeft het overgenomen en onervaren beleggers verliezen de pedalen. Ze laten zich wijsmaken dat bedrijven die fundamenteel 5 dollar waard zijn naar 100 dollar zullen stijgen. Om toch maar te kunnen meedoen met het volgende gehypete aandeel, gaan ze consumentenkredieten aan tegen woekerrentes. Eigen schuld, dikke bult? Akkoord, ware het niet dat het op almaar grotere schaal gebeurt en met almaar gevaarlijker speelgoed, zoals opties. Vorige week bedroeg de handel in AMC het drievoud van die in het op één na meest verhandelde aandeel (Tesla) en het vijfvoud van de grootste beurskapitalisatie ter wereld (Apple). Dan is het niet langer een randfenomeen, maar een zorgwekkende ontwikkeling, die beter aan banden kan worden gelegd.Als die casinotoestanden uitdijen, zullen onnodige risico's ontstaan in de financiële wereld en kan een stevige beurscorrectie uitmonden in een crash. Er worden het best maatregelen getroffen voor het inperken van het shorten en de handel in derivaten, om een oververhitting op de beurs tegen te gaan. Beter voorkomen dan genezen, moet het motto zijn van een verantwoordelijke toezichthouder.