Enquête ING: vertrouwen beleggers op laagste peil in zes jaar

De ING-beleggersbarometer, die maandelijks het vertrouwen meet van de particuliere belegger in ons land, zakte in december naar 77 punten, het laagste niveau sinds november 2012. Het was de derde maand op rij dat de graadmeter onder het neutrale niveau van 100 punten noteert, een signaal dat de beleggers het vertrouwen in de markten grotendeels verloren hebben.

'Niet echt verwonderlijk, gezien de beurzen het jaar 2018 niet bepaald met vuurwerk hebben afgesloten. Maar ook het vertrouwen in de economie heeft een flinke knauw gekregen, iets wat de regeringscrisis mogelijks nog versterkt zal hebben. Nu denkt nog amper 15 procent dat de conjunctuur in de komende maanden zal aantrekken, terwijl liefst 42 procent van de ondervraagden het economisch klimaat ziet versomberen (het grootste aantal zwartkijkers in zes jaar)', analyseert ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte in het persbericht.

ING stelt zich voorts de vraag wat de Europese Centrale Bank (ECB) nog uit de monetaire gereedschapskoffer kan halen om de economie aan te zwengelen, nu de rente al lange tijd op nul staat. Stel dat de ECB 'helikoptergeld' zou uitstrooien - waarbij de ECB vers geld zou verdelen onder de burgers - , dan zou volgens ING de gemiddelde Belg daar vermoedelijk rond de 30 procent van uitgeven.