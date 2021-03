Ekopak, het waterbehandelingsbedrijf uit Tielt waarvan Marc Coucke bijna de helft van de aandelen bezit, maakte woensdag zijn beursdebuut op Euronext Brussel. De prijs van het aandeel voor de beursgang werd vastgelegd op 14 euro.

Het agentschap Bloomberg had de prijszetting eerder al bekendgemaakt. Die ligt aan de onderkant van de initiële prijsvork van 14 tot 16,5 euro per aandeel, aldus Bloomberg.

Ekopak meldt dat de operatie zowat 60 miljoen euro opbracht, door de verkoop van zowel nieuwe als bestaande aandelen. Ongeveer een kwart van de aandelen noteert op de beurs.

Alychlo, het investeringsvehikel van Marc Coucke, houdt na de operatie een belang van ruim 40 procent in Ekopak.

Ekopak sloot de eerste handelsdag op Euronext Brussel succesvol af met een winst van 7,14 procent bij een slotkoers van 15,00 euro.

