De Italiaanse tweedeverblijvenmarkt kent doorgaans weinig volatiliteit. De algemene prijzen liggen er evenwel lager dan voor de crisis, en het aanbod is groter. Maar koopjesjagers hebben hier weinig te zoeken.

Italië is met zijn bergen, meren, stranden, skigebieden, wijngaarden en cultuur een van de meest diverse landen in Europa. De lokale verschillen laten zich ook voelen op de huizenmarkt. Op Huizenjacht Italië, een vastgoedplatform dat actief is in het hele land, variëren de prijzen tussen 90.000 en 3 miljoen euro. Initiatiefneemster Natascha Di Mario woont in de noordelijke grensstreek tussen Piemonte en Liguria. "In sommige bergdorpjes vind je nog spotgoedkope huisjes", zegt ze. "Maar een wijngaard in het Barolo-gebied of een villa aan de kust van Portofino kost een klein fortuin."

...